Treize ans d’attente, une nomination au GOTY des Game Awards avant la sortie, embargo levé le 18 novembre à midi : la première vague de tests de Grand Theft Auto VI ressemble à une véritable consécration. Sur Metacritic, le jeu affiche actuellement 99 sur PS5, égalant The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998), avec plus d’une centaine de critiques et, pour l’instant, aucune note négative. OpenCritic tourne autour de 98 chez les grands médias, avec 100 % de recommandations. En France, Gamekult accorde son tout premier 10/10, Gameblog et IGN France suivent, tandis que Jeuxvideo.com pose son 19/20.

Un open world hors norme

L’unanimité porte sur Vice City et les régions qui l’entourent : un monde ouvert dense, vivant, porté par un duo inédit, Jason Duval et Lucia Caminos, deux petits escrocs coincés dans une conspiration et davantage tournés vers la fuite que vers la construction d’un empire. IGN (10/10, Luke Reilly) parle du « jeu vidéo le plus impressionnant » qu’il ait testé.

Eurogamer (5/5, Chris Tapsell) qualifie ce cadre de plus crédible et plus fou que tout ce qu’il connaît. The Guardian (5/5) et Game Informer (10/10) saluent la même cohérence : ce n’est pas la liste des superlatifs qui compte, mais l’immersion criminelle que l’on ne saisit pleinement qu’en jouant. Gamekult salue la conduite, les passants et la refonte du système de recherche ; Jeuxvideo.com évoque une claque « tous les dix ans » et une bande-son au moins autant mémorable.

Plus patient, moins défouloir

Les réserves ne gâchent pas la fête, mais elles dessinent un GTA plus mature et plus lent. Gamekult avertit d’une introduction longue, d’une interface pointée comme principal défaut et d’une irrévérence moins frontale qu’autrefois. Jeuxvideo.com rappelle que le titre est beaucoup plus qu’un simple défouloir, tout en signalant quelques avec des micro-chutes de fluidité sur console, le jeu visant 30 images par seconde, PS5 Pro comprise.

Eurogamer note un milieu de partie plus creux, des personnages secondaires pas forcément très utiles et l’absence de possibilité de rejouer les missions. Certaines voix, plus isolées, décrivent des premières dizaines d’heures domestiques avant le chaos attendu. D’autres saluent le monde ouvert, mais tempèrent leur enthousiasme sur l’écriture, jugée en deçà de celle de Read Dead Redemption 2 ou trop scriptée.

La presse balance donc entre « meilleur jeu de tous les temps sur le papier » et chef-d’œuvre qui demande du temps et de l’acceptation. Après treize ans de spéculation, le 99 reste un (non) évènement : reste à voir si les joueurs, cette nuit, valident l’enthousiasme une fois le jeu en main.