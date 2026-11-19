Il n’a peut-être pas la carrure de ses illustres aînés, mais God of War: Sons of Sparta compte bien faire encore parler de lui. Le spin-off en 2D développé par Mega Cat Studios, en collaboration avec Santa Monica Studio, vient de recevoir une mise à jour qui devrait donner quelques bonnes raisons aux joueurs de retourner en Grèce antique. Au programme : deux nouveaux modes de jeu, baptisés Hermes et Erebus, ainsi qu’une arrivée sur PS4. De quoi donner un second souffle aux aventures du jeune Kratos.

Kratos n’a pas fini de courir

Le premier ajout, baptisé Hermes Mode, devrait particulièrement séduire les amateurs de défis et les chasseurs de chronos. Son principe ? Reprendre l’aventure en ayant désormais les yeux rivés sur le temps qui passe.

Ce mode introduit différents outils pensés pour le speedrun, avec notamment un chronomètre à temps intermédiaires et un tableau des scores persistant.

Une belle occasion de redécouvrir les environnements du jeu sous un autre angle. Et pour les plus impatients, inutile de patienter jusqu’à la fin de la campagne : un code à saisir depuis le menu de démarrage permet également d’accéder à ce mode.

Erebus : un shot pour la route

Si courir contre la montre ne suffit pas à faire grimper votre tension, le second mode risque de vous donner quelques sueurs froides. Erebus joue en effet dans une toute autre catégorie : celle du défi sans filet.

Le principe est aussi simple que brutal : Kratos et ses ennemis peuvent tous succomber en un seul coup. Autrement dit, la moindre erreur peut devenir fatale.

Petite subtilité à connaître : ces modes doivent être sélectionnés au lancement d’une nouvelle partie, lors du choix de l’emplacement de sauvegarde. Une fois le choix effectué, impossible de changer de mode sur cette sauvegarde.

La Grèce antique… sur console antique ?

Mais cette mise à jour ne concerne pas uniquement les amateurs de challenge. God of War: Sons of Sparta est également arrivé sur PS4 le 16 novembre, en plus de bénéficier de ces nouveautés sur PS5.

Une bonne nouvelle pour les joueurs qui n’avaient pas encore eu l’occasion de découvrir cette aventure rétro mettant en scène un Kratos encore adolescent, accompagné de son frère Deimos. Loin des grandes épopées nordiques que nous connaissons, cet épisode canonique revient sur les années de formation du futur dieu de la guerre.

Avec ces deux modes supplémentaires et cette ouverture à une nouvelle plateforme, Sons of Sparta dispose donc de nouveaux arguments pour attirer les curieux comme pour faire revenir les joueurs déjà conquis.

Au-delà de ces ajouts, cette mise à jour pose finalement une question intéressante : quelle place God of War: Sons of Sparta peut-il se faire dans une licence habituée aux grandes fresques spectaculaires ? Avec Hermes et Erebus, le jeu cherche à prolonger son intérêt en misant sur deux approches très différentes du gameplay : la maîtrise du rythme et l’exigence du combat. Deux propositions qui pourraient bien donner une nouvelle lecture de ses mécaniques, notamment pour les joueurs ayant déjà parcouru l’aventure une première fois.

Reste désormais à voir si ces modes parviendront à installer une véritable rejouabilité sur la durée, ou s’ils resteront avant tout des défis réservés aux amateurs de scoring et de difficulté extrême. Une chose est sûre : même dans un format plus modeste et rétro, l’univers de Kratos a encore quelques histoires à raconter, en attendant God of War : Laufey en 2027.