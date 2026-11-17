Si vous vous êtes ennuyé l’an dernier en suivant la plus célèbre cérémonie de remise de prix de l’industrie vidéoludique, alors vous ne serez sans doute pas ravis d’apprendre que la mascarade risque de se reproduire cette année. En effet, Geoff Keighley, le maître de cérémonie des Game Awards, vient d’annoncer la liste des jeux nommés aux différentes distinctions qui seront remises, même si l’on sait déjà où partiront la plupart des récompenses.

Une certitude qui tient en un nom, en trois lettres même : GTA. Le sixième opus de la licence de Rockstar est en effet nommé dans la plupart des catégories phares et, ne soyons pas dupes, les remportera certainement toutes. Vous ne trouvez pas cela bizarre qu’un jeu qui n’est pas sorti, et dont aucun test n’est disponible, ait pu être sélectionné plusieurs jours à l’avance par un jury international pour le titre de jeu de l’année ? En tout cas, on ne s’embarrasse pas de ce genre de considération aux Game Awards.

GTA VI déjà couronné ?

Le mastodonte de cette année ne reproduit cependant pas l’exploit de Clair-Obscur: Expedition 33 et ses douze nominations (dont neuf remportées). Pour GTA VI, ce sont « seulement » huit nominations, notamment dans les catégories de la direction artistique, de la musique, de la narration, du meilleur jeu d’action-aventure et, bien sûr, du jeu de l’année. Ses concurrents ont-ils la moindre chance de l’emporter face à ce Goliath vidéoludique ?

Du côté des outsiders évidents, on pense au remake de Zelda: Ocarina of Time, pour le moment le jeu le mieux noté de l’année sur Metacritic. On le retrouve nommé à quatre reprises, dans les catégories de la meilleure direction artistique, de la meilleure musique, du meilleur jeu d’action-aventure et du jeu de l’année. La récompense suprême se jouera probablement entre ces deux titres, même si on ne voit pas comment le prix pourrait échapper à Rockstar.

On peut aussi noter une présence importante des jeux de Capcom, confirmant l’excellence du studio japonais. Entre Resident Evil Requiem (six nominations), Pragmata (deux nominations), Onimusha: Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3 et Monster Hunter Outlanders (une nomination chacun), Capcom talonne Nintendo, qui totalise douze nominations.

Plus étonnant, surtout au regard de son accueil critique, certes excellent mais inférieur à celui des autres titres nommés pour le jeu de l’année, Control Resonant se place dans six catégories et brigue donc la seconde place au classement des jeux les plus représentés aux Game Awards 2026, juste derrière GTA VI. À noter aussi les belles performances de Phantom Blade 0 et 007 First Light, qui tenteront de faire bonne figure face à l’ogre de Rockstar.

Il est dès à présent possible de voter pour ses jeux préférés dans les différentes catégories sur le site des Game Awards jusqu’au 9 décembre, soit jusqu’à la veille de l’événement. Alors, quel jeu, entre 007: First Light, Control Resonant, GTA VI, Phantom Blade 0, Resident Evil: Requiem et Zelda: Ocarina of Time, aura votre préférence pour le titre de jeu de l’année ?

Une cérémonie qui en dit long sur l’industrie

À travers cette cérémonie annuelle, l’industrie vidéoludique cherche à singer le monde du cinéma et ses Oscars, comme si elle cherchait encore à obtenir une légitimité aux yeux du grand public. On parle pourtant de l’industrie du divertissement qui génère le plus d’argent, loin devant le septième art. Alors pourquoi chercher à le copier, surtout pour ses aspects les moins pertinents ? Dans un média où l’artistique est aussi central, comment désigner rationnellement la meilleure œuvre ? Cela n’a pas de sens.

Reste que ce genre d’événement nous montre aussi les tendances impulsées par les éditeurs et développeurs les plus puissants du secteur. On peut par exemple constater que le jeu vidéo chinois continue de croître, avec pour figure de proue cette année un certain Phantom Blade 0 et ses cinq nominations. De quoi rebattre quelques cartes, même si, pour l’instant, les jeux en provenance de l’Empire du Milieu semblent encore se chercher une identité.

Moins réjouissante, la place des jeux indépendants s’est encore amenuisée cette année. Pourtant, nous avons encore eu droit à une année exceptionnelle dans le domaine, avec des titres comme Mina the Hollower, Cairn, Big Walk, Mewgenics, Wall Dweller, Queen’s Domain et tant d’autres. Mais aucun n’a pu se faire une place parmi les six prétendants à la couronne suprême, alors même que, généralement, au moins un représentant parmi les indés parvenait à s’y faufiler. Triste industrie que celle qui ne regarde que le nombril de ses plus gros représentants…