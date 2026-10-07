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Test Control Resonant – Une suite qui tape fort, mais qui se perd parfois en chemin
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Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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