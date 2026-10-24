Arkane Studios serait la prochaine victime du cynisme de Xbox

Quand viendra le moment de faire le bilan de cette génération de consoles, au-delà des choix éditoriaux calamiteux de ses différents acteurs, on se rendra sans doute encore mieux compte de l’étendue de la crise que subit l’industrie. Entre les dizaines de milliers de licenciements et les fermetures de studios en pagaille, notamment, l’industrie semble foncer à toute vitesse vers un mur qui pourrait sonner le glas du jeu vidéo. Et la prochaine victime de ce désastre pourrait bien être Arkane Studios.

Le studio français, propriété de Xbox, est depuis des mois dans le viseur de la stratégie d’Asha Sharma et de son « grand reset ». Cet été déjà, le constructeur s’est débarrassé d’actifs qu’il estimait peu rentables, détruisant du même coup des milliers d’emplois et de vies. Les employés du studio lyonnais n’ont peut-être été épargnés, du moins temporairement, que grâce à la protection accordée par le Code du travail (ou ce qu’il en reste) français.

Pourtant, la direction d’Xbox n’a pas oublié le studio et viendrait de poser un ultimatum : Arkane Studios aurait jusqu’au 13 novembre prochain pour se trouver un acheteur. On se souvient qu’au cours de l’été, Asha Sharma avait annoncé, parallèlement à la rupture des liens de Xbox avec Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory et Undead Labs, qu’Arkane devait examiner ses options stratégiques.

Xbox a assez attendu

C’est à croire qu’obtenir le scalp d’Arkane Studios est la priorité du constructeur américain. Pourtant, les développeurs de Dishonored et Deathloop travaillent depuis des années maintenant sur Marvel’s Blade, découvert lors des Game Awards 2023. Selon le studio, le développement du jeu serait même entré dans sa dernière ligne droite. Pourquoi alors Xbox se précipiterait pour jeter le fruit d’années de travail à la poubelle ?

Les syndicats gardent tout de même l’espoir de sauver l’entreprise et de préserver les emplois, mais la recherche d’un repreneur semble compliquée. Si l’on souhaite évidemment voir arriver un investisseur sérieux pour le studio, l’industrie traverse une période où elle surveille ses dépenses. Ainsi, même les groupes les plus riches, comme NetEase ou Tencent, qui étaient ouverts à ce genre d’opportunités, commenceraient à limiter leurs investissements dans le jeu vidéo.

Reste que le cynisme des dirigeants de Xbox suscite de vives critiques. Leur stratégie actuelle semble consister à se débarrasser de tout ce qui n’est pas immédiatement rentable. Mais dans quel but ? Nous pondre à l’avenir que des Halo au rabais car toutes les forces vives auront décidé de partir de cette entreprise toxique ? Même The Coalition, studio derrière Gears of War: E-Day, pourtant chaleureusement accueilli par la presse et les joueurs, serait lui aussi dans le viseur du fossoyeur de Redmond.

Avec une telle stratégie, les tableurs Excel des comptables seront peut-être dans le vert aujourd’hui, mais demain, lorsque la Xbox Helix sortira, qui acceptera de travailler pour ce constructeur qui ne respecte pas ses partenaires les plus proches ? D’autant que Microsoft dispose de moyens considérables et pourrait offrir aux développeurs la stabilité indispensable pour laisser libre cours à leurs talents.

Et ensuite, quoi ? Les dirigeants déclareront ne pas comprendre pourquoi leurs productions ne se vendent pas et pourquoi les joueurs les délaissent au profit d’autres loisirs ? Mais à force de se débarrasser de ses fleurons, comme Tango Gameworks, Ninja Theory ou, cette fois, Arkane Studios, il ne faut pas s’étonner alors de ne pas parvenir à attirer plus de joueurs. Xbox continue de foncer dans un mur en se regardant le nombril. Désolant…