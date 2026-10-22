tt
Test Silver Pines – Une promenade dans les brumes du passé
Silver Pines – Une promenade dans les brumes du passé Game

Test Silver Pines – Une promenade dans les brumes du passé

Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

Il y a 25 ans, le survival-horror trouvait son magnum opus avec Silent Hill 2

28/09/26 à 10:45
Bear

Test Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi

29/09/26 à 21:08
Bear

Test End of Abyss – Cauchemar familier

18/10/26 à 18:19
Drakyng
Il y a 25 ans, le survival-horror trouvait son magnum opus avec Silent Hill 2

Il y a 25 ans, le survival-horror trouvait son magnum opus avec Silent Hill 2

Survival Horror
Test Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi

Test Silent Hill: Townfall – La saga au sommet de l’effroi

Survival Horror
Test End of Abyss – Cauchemar familier

Test End of Abyss – Cauchemar familier

Indé Metroidvania

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

guest

0 Commentaires

Test Silver Pines – Une promenade dans les brumes du passé

Test Star Wars: Galactic Racer – Ça c’est une course de modules !

Test Ratatan – Quand la musique n’est pas si bonne

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026