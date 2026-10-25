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BioWare, Arkane Studios et la PS6 – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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