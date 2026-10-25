BioWare, Arkane Studios et la PS6 – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

Il y a des semaines où l’on aimerait parler de jeux, de nouvelles annonces ou de coups de cœur, et puis il y a celles où l’industrie se charge de nous rappeler, avec une brutalité qui ne surprend même plus, que le saint tableur Excel des finances a définitivement pris le pouvoir. Cette semaine, Electronic Arts a fermé BioWare, l’un des studios les plus importants de l’histoire du RPG occidental. Xbox aurait posé un ultimatum à Arkane Studios, et les rumeurs sur le prix de la PS6 laissent craindre une console réservée à ceux qui ont les moyens.

Entre la crise du coût de la vie qui continue de s’aggraver, les tensions politiques qui secouent plusieurs pays européens et un climat social de plus en plus explosif, il faut croire que même le monde extérieur s’est donné le mot pour nous rappeler que l’époque est morose.

BioWare, la fin d’une époque

La nouvelle est tombée comme un couperet après des mois de flou et un Dragon Age IV jugé décevant. Electronic Arts acte la fermeture de BioWare dans le cadre d’un plan de 400 licenciements, soit environ 3 % de sa masse salariale. C’est la conséquence directe du rachat de l’éditeur par des investisseurs privés, une opération qui l’a endetté à hauteur de 20 milliards de dollars. Le studio de Baldur’s Gate, Knights of the Old Republic, Mass Effect et Dragon Age, qui ne comptait plus qu’une cinquantaine de postes, disparaît donc sans que Mass Effect 5, souvent présenté comme le projet de la dernière chance, ait eu le temps de voir le jour.

Le destin de BioWare semblait pourtant scellé depuis longtemps. Poussé par EA vers des projets qui couraient après les tendances, d’un Dragon Age tiraillé entre jeu-service et aventure solo à un Anthem publié malgré ses défauts évidents, vidé peu à peu de ses vétérans comme David Gaider ou Mike Laidlaw, le studio n’était plus que l’ombre de lui-même. Avec cette fermeture, Electronic Arts tourne surtout le dos au RPG, un genre trop long et trop coûteux à produire pour un éditeur qui veut désormais concentrer ses efforts sur Apex, Battlefront et EA Sports. Larian, CD Projekt Red ou Bungie ont tenu à rendre hommage au studio, mais l’hommage ne remplace pas les emplois perdus.

Arkane Studios, un ultimatum avant la sentence

Chez Xbox, le grand reset d’Asha Sharma continue de faire des victimes. Après avoir coupé les ponts cet été avec Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory et Undead Labs, la direction aurait laissé à Arkane Studios jusqu’au 13 novembre pour trouver un repreneur. Le studio lyonnais, qui n’avait peut-être été épargné jusqu’ici que grâce à la protection du droit du travail français, voit donc son avenir suspendu à une recherche d’acheteur qui s’annonce compliquée, alors que même les géants comme NetEase ou Tencent réduisent leurs investissements dans le jeu vidéo.

Les créateurs de Dishonored et Deathloop travaillent depuis des années sur Marvel’s Blade, dont le développement serait entré dans sa dernière ligne droite. Se débarrasser du studio maintenant reviendrait à jeter des années de travail à la poubelle pour verdir quelques lignes comptables. Après Tango Gameworks et Ninja Theory, et alors que même The Coalition semble menacé, on se demande bien qui acceptera demain de travailler pour un constructeur qui traite ainsi ses studios les plus talentueux.

La PS6 à 2 000 euros, un cauchemar de plus en plus crédible

La crise des composants de mémoire et de stockage a déjà fait grimper le prix des machines, au point qu’une console de nouvelle génération à plus de 1 000 euros ne choque plus grand monde. Mais selon KeplerL2, leaker dont les informations se sont souvent vérifiées par le passé, la RAM et le stockage de la future PS6 coûteraient à eux seuls environ 680 dollars à produire. En ajoutant le reste du matériel, la recherche et développement, la logistique, le marketing, la marge et la TVA, le tarif final pourrait se rapprocher dangereusement des 2 000 euros.

Sony se retrouverait alors face à un choix délicat. Vendre la console à son prix réel, au risque de se couper d’une large partie des joueurs et d’entrer dans un cercle vicieux où moins de ventes signifie moins d’intérêt des éditeurs, donc un catalogue plus pauvre. Ou la vendre à perte en misant sur la baisse future du coût des composants, les abonnements et les commissions du PSN. Dans les deux cas, PlayStation ne pourra plus se reposer sur sa seule cote d’amour comme lors du passage de la PS4 à la PS5, et c’est la qualité de son catalogue qui devra justifier un tel investissement.