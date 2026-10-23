Edgerunners 2 rallume les néons de Cyberpunk 2077

Près de six ans après sa sortie, Cyberpunk 2077 continue de trouver de nouvelles raisons de nous attirer dans les rues de Night City. Avec la mise à jour 2.5, lancée en parallèle de la sortie de Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED confirme une stratégie qui dépasse le simple suivi de ses jeux : faire vivre ses univers bien au-delà de leur sortie.

Du nouveau chrome, sans sortir les eddies

Il y a des mondes que l’on quitte difficilement. Night City est de ceux-là. Alors que Cyberpunk: Edgerunners 2 débarquait sur Netflix le 20 octobre, CD Projekt RED déploie aujourd’hui, 22 octobre, une nouvelle mise à jour gratuite pour Cyberpunk 2077. Baptisée Edgerunners 2 Update (2.5), elle ne se contente pas de surfer sur l’arrivée de l’anime mais entend bien rajouter des atouts de taille à l’aventure de V.

Au programme, une nouvelle quête secondaire baptisée Répression, qui prend place avant les événements de la deuxième saison de l’anime. Mais aussi une fonctionnalité attendue par les amateurs de personnalisation : la prise en charge des mods multiplateformes via mod.io, permettant de parcourir et d’installer une sélection de créations communautaires directement depuis le jeu, y compris sur consoles !

Les explorateurs ne sont pas oubliés. Une nouvelle visite guidée de Night City, narrée par son fondateur Richard Night, invite à redécouvrir les lieux sous un autre angle, tandis que douze cartes de tarot supplémentaires viennent enrichir les activités annexes. Ajoutez à cela une nouvelle station radio à écouter, des améliorations de confort, des options graphiques supplémentaires et de nouvelles possibilités dans le mode photo.

Mais le gros morceau de cette mise à jour concerne surtout l’ajout d’un style de jeu orienté autour du maniement de deux pistolets en simultané, avec perks et compétences associées. L’occasion de parcourir ce nouveau contenu en jouant les pistoleros pour varier les plaisirs.

Un sorceleur ne prend jamais sa retraite

CD Projekt RED a bien compris que l’animation nourrit l’envie de jouer, et que le jeu prolonge l’attachement à cet univers que beaucoup vont (re)découvrir sur Netflix. Et cette logique ne concerne plus seulement Night City.

Du côté de The Witcher, CD Projekt RED a également remis Geralt sur le devant de la scène avec une version remastérisée de The Witcher 3: Wild Hunt, que tous les possesseurs du jeu original peuvent explorer depuis le 29 septembre. Et, fait rare dans l’industrie, une nouvelle extension, Songs of the Past, sortira l’année prochaine, soit 12 ans après la date de sortie originale du titre. Le quatrième épisode principal, lui, est actuellement prévu pour 2028.

Deux univers, deux temporalités, mais une même ambition : entretenir la flamme sans attendre le prochain grand jeu. CD Projekt RED transforme progressivement ses licences en mondes persistants dans l’imaginaire des joueurs. Une façon de palier aux temps de développement de plus en plus long entre les épisodes, mais aussi de se racheter sa place dans le coeur des joueurs après les déboires de la sortie originale de Cyberpunk 2077.

Un studio qui voit grand pour son jeu

Et CD Projekt RED ne compte pas s’arrêter là. Le 8 octobre dernier, Paramount Pictures a annoncé le développement d’un film en prises de vues réelles situé dans l’univers de Cyberpunk 2077, avec le producteur Lorenzo di Bonaventura aux commandes aux côtés du studio polonais. Aucun casting, réalisateur ou scénario n’a encore été dévoilé, mais l’annonce confirme une ambition : faire de Night City un terrain de jeu qui dépasse largement nos petits écrans.

Après Edgerunners, la franchise s’apprête donc à explorer un nouveau langage audiovisuel. Et plutôt que de chercher à reproduire les aventures de V ou de Johnny Silverhand, le projet sera l’occasion d’explorer d’autres histoires dans cet univers (une approche qui a déjà fait ses preuves avec l’anime), le studio ayant confirmé que le film ne suivrai pas la même histoire que le jeu. Reste à voir si le cinéma saura retranscrire ce qui fait la singularité de Cyberpunk : sa violence sociale, ses contradictions et cette humanité cabossée qui subsiste derrière les implants et les néons.

Pour l’avenir, on s’en remet au Hadar

Mais le chantier le plus intrigant du studio polonais est peut-être celui dont on ne sait presque rien. Annoncé en 2022, Project Hadar est une nouvelle licence conçue entièrement en interne par CD Projekt RED. Une première pour le studio, dont les deux grandes franchises reposent jusqu’ici sur des univers préexistants.

Après plusieurs années consacrées à poser les fondations de ce monde inédit, le projet franchit une nouvelle étape : l’équipe a commencé à travailler sur le jeu lui-même, avec des prototypes et des expérimentations autour du gameplay, comme annoncé par Michal Nowakowski, co-PDG de CD Projekt RED.

« Il s’agit de notre projet le plus ambitieux à ce jour, qui nous a demandé plusieurs années de travail, mais nous pouvons désormais affirmer avoir une vision cohérente de ce monde et de ses éléments clés. L’équipe a commencé à travailler sur le jeu, même s’il n’est pas encore en préproduction. »

L’avenir a beau s’écrire dans le sang pour nombre de studios aujourd’hui, on est content de voir que le rouge de CD Projekt n’est pas prêt de s’estomper. Alors que l’industrie regarde toujours vers sa prochaine sortie majeure, le studio polonais rappelle qu’un univers réussi ne se mesure pas uniquement à sa capacité à nous émerveiller une première fois. Il doit aussi nous donner envie d’y retourner, encore et encore. À Night City comme sur les sentiers du Continent, le voyage est loin d’être terminé.