tt

Edgerunners 2 rallume les néons de Cyberpunk 2077

Cyberpunk dual pistol
Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

Parangonnage

Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

guest

0 Commentaires

Test Silver Pines – Une promenade dans les brumes du passé

Test Star Wars: Galactic Racer – Ça c’est une course de modules !

Test Ratatan – Quand la musique n’est pas si bonne

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026