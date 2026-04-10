CD Projekt PROlonge l’aventure Cyberpunk 2077 sur PS5 Pro

Si les mauvais jours de Cyberpunk 2077 sont désormais lointains, il fut un temps où la qualité du titre était bien en déçà des standards. On se souvient encore des versions PlayStation 4 et Xbox One quasiment injouables jusqu’à être privées de l’extension Phantom Liberty. Une situation qui peut sembler injuste, mais qui témoigne d’un manque clair de capacités techniques pour un jeu aussi ambitieux et surtout d’un manque de temps de développement.

Depuis la dernière mise à jour du titre, le suivi semblait à l’arrêt, CD Projekt a été clair : le titre ne sera plus mis à jour sauf pour quelques correctifs mineurs, afin de mobiliser les équipes sur les prochains projets de la firme incluant évidemment The Witcher 4. C’est donc sans crier gare que CD Projekt déploie une mise à jour sur la PlayStation 5 Pro.

Les capacités de la Playstation 5 poussées au maximum

Avec les capacités de la PlayStation 5 Pro et la récente mise à jour du PSSR, une technologie d’upscaling par IA comparable au DLSS ou au FSR, Cyberpunk 2077 était tout destiné à exploiter pleinement la console de Sony. Quand on pense aux promesses initiales de la firme avec un hardware qui devait apporter la puissance nécessaire pour faire tourner tous les jeux sans concession, la réalité est tout autre. Entre l’augmentation de la RAM et le prétendu report de la PS6, les développeurs sont obligés de revoir leurs priorités et donc d’optimiser leurs jeux.

L’arrivée de l’upscaling aura sans doute bouleversé les standards de performance, si les studios se sont beaucoup reposés dessus, il est clair que ce n’est pas suffisant pour accueillir des mastodontes comme Cyberpunk 2077. Même si le PSSR semble apporter une nette évolution, il n’est pas la réponse universelle pour qu’un titre soit techniquement parfait.

La preuve avec Cyberpunk 2077 : si le travail de CD Projekt est sans aucun doute remarquable, il est clair que nous sommes encore loin des attentes initiales pour la machine. Le titre propose désormais trois modes graphiques :

Mode Ray-tracing (Par défaut) : Reflets et ombres complets en Ray-tracing, 60 FPS stables.

Mode Performances : Priorité à la fluidité. 60 FPS constants, pouvant grimper jusqu’à 90 FPS avec un écran VRR.

Mode Ray-tracing Pro : Graphismes ultra-réalistes (éclairage global et occlusion ambiante). 40 FPS (VRR) ou 30 FPS.

Si le jeu est visuellement impressionnant, il impose au joueur de faire des concessions pour en profiter au mieux selon ses préférences. Un choix auparavant destiné aux joueurs PC, mais imposé aux joueurs consoles depuis la dernière génération.

Il est donc intéressant de voir que, malgré tous les efforts du monde, une console à 899€ (encore à 799€ récemment) ne peut tout simplement pas égaler un PC à quelques milliers d’euros. Pour autant, le résultat est époustouflant, et il est sûr que chacun réussira à y trouver son compte. Espérons que les éditeurs tirent les leçons de cette génération. Plutôt que de se reposer sur l’upscaling, ils se doivent de proposer des expériences optimisées, en accord avec la puissance actuelle de nos machines.