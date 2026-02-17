tt

Bonne nouvelle, la PS6 ne sortirait pas avant 2028, voire 2029

Sony PlayStation PS5 PS6

n1co_m

35 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test Under The Island – Une ambition qui se démarque

Test God of War Sons of Sparta – Une incursion brutale dans le Metroidvania

Test Lovish – Pix’n’ Love