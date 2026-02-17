Bonne nouvelle, la PS6 ne sortirait pas avant 2028, voire 2029

Alors qu’AMD a laissé échapper (volontairement ?) que la prochaine Xbox pourrait sortir dès l’an prochain (sans confirmation de Microsoft), les rumeurs concernant la PS6 ne vont pas tout à fait dans le même sens. C’est le journal économique Bloomberg qui publie ce qui reste une rumeur dans un article consacré aux conséquences de la crise de la RAM (derrière un paywall).

Un phénomène que le journal baptise RAMmageddon, et qui tire les prix de toute la tech vers le haut. C’est ainsi que Tim Cook lui-même a averti, lors d’une conférence à destination des investisseurs, que si cette crise n’avait eu qu’un impact modéré sur la production chez Apple, les choses pourraient être bien différentes dans un avenir proche.

Et il n’y a aucune raison que Sony échappe à ce phénomène, le groupe ne produisant pas lui-même sa mémoire. C’est ainsi que le journal, citant des « sources proches de Sony », indique que :

« Sony Group Corp réfléchit désormais à repousser sa prochaine console PlayStation à 2028 ou même 2029. »

Mauvaise nouvelle ? On a plutôt envie de s’en réjouir. Que l’industrie ralentisse, même un tout petit peu, cette course en avant infinie qui pousse à renouveler en permanence le matériel, rendant le précédent obsolète, est plutôt une bonne chose. Rappelons, par exemple, que quand les fabricants rêvent de 8k (une mention présente sur les boîtes de premiers modèles de PS5), les TV compatibles représentent 0,1% du marché mondial. Sony lui-même s’est d’ailleurs retiré de ce marché, stoppant la fabrication du Z9K, dernier téléviseur 8k de la marque.

A-t-on vraiment l’impression que la PlayStation 5 est déjà en bout de course ? On se souvient que The Last of Us Part II faisait souffler la PlayStation 4 comme jamais, la poussant dans ses derniers retranchements, nous rendant impatients de voir arriver la PS5.

Cette dernière en est-elle là ? A-t-on déjà vu sortir un jeu que la console fait tourner avec difficultés ? Peut-être que, pour répéter l’histoire, ce sera le cas avec le prochain Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet. Le jeu devrait arriver au plus tôt mi-2027, mais certaines rumeurs évoquent un avancement du projet conduisant plutôt à une sortie en 2028. Ce qui serait, si le jeu est à la hauteur de ses prédécesseurs et des attentes, un bel « au revoir » à la PlayStation 5 pour une sortie de la PS6 en 2028 ou 2029, conformément aux prédictions de Bloomberg.

Dans le même temps, et à nouveau pour répéter un schéma historique, si la nouvelle Xbox sort bien, elle, en 2027, Microsoft aura l’occasion de se refaire une santé, un peu comme la Xbox360 avait su profiter de son avance calendaire sur la PS3 pour s’imposer. Une occasion d’un (tout petit) peu de sobriété, et d’un nouveau rebattage des cartes chez les constructeurs (nécessaire, quand on voit comment la quasi-absence de concurrence a rendu PlayStation fainéant) : et si la crise de la RAM était finalement une belle opportunité ?