Paramount s’offre l’adaptation cinéma de Cyberpunk 2077

C’est désormais officiel : Cyberpunk 2077 arrivera sur grand écran. Une adaptation évidente : alors que le jeu vidéo se fait une place toujours plus confortable au box office, Cyberpunk est un candidat idéal. C’est Paramount qui a tiré le gros lot et réalisera le projet en collaboration avec CD Projekt Red. La licence dispose d’atouts forts vu ses inspirations, cependant gare aux écueils possibles, qui restent nombreux.

Pour l’instant, Paramount ne donne que peu d’informations sur le projet. Le studio n’a laissé sortir que le nom du producteur du film, Lorenzo di Bonaventura, connu notamment pour les Transformers et… le film Doom, de 2005, qui adaptait la licence de shooter. C’est donc un habitué des films à gros budgets, qui sait également, grâce à l’échec de Doom, ce qu’il « ne faut pas faire » en matière d’adaptation de jeu vidéo.

Que ce soit le scénariste ou les acteurs potentiels, pour l’instant, le studio reste muet. Aucune information quant à un retour potentiel de Keanu Reeves, qui a prêté ses traits au rôle phare du jeu, ou d’Idris Elba, qui apparaît dans le DLC. À vrai dire, aucune garantie n’est donnée quant au récit qui sera au coeur du film : les problématiques soulevées par Trigger lors de la production de Cyberpunk: Edgerunners sont toujours pertinentes, à voir comment l’équipe du film s’en accommodera.

Cyberpunk 2077, un rouage dans une stratégie bien huilée ?

Paramount est à un moment important de son histoire avec l’acquisition de Warner Bros venant d’être validée. Dans le même temps, le studio cherche à consolider son service de streaming Paramount +, notamment en réalisant des films sortant sur le service en priorité. Au milieu de tout cela, Cyberpunk 2077 est le troisième projet d’adaptation de jeu vidéo du géant depuis le début des années 2020. Street Fighter sort la semaine prochaine, pendant que des détails supplémentaires autour d’un film Call of Duty prévu pour 2028 ont été publiés cet été.

Cyberpunk, plus qu’un projet isolé, apparaît alors comme la confirmation d’une tendance. Le jeu vidéo s’ancre de plus en plus parmi les gros points d’appui du cinéma en matière d’adaptation et Paramount veut tirer son épingle du jeu. Le studio cible des licences populaires et propices à l’action, fortement inspirées dès leurs origines par le cinéma.

Dès cette semaine, Paramount commencera à voir les fruits de son investissement dans le jeu vidéo, avec la sortie de Street Fighter. Dans une interview récente, Kitao Sakurai, réalisateur du film, expliquait souhaiter faire un film qui va « mettre en avant, célébrer ce qui rend le jeu particulier, bizarre, excentrique ». Nul doute que les exécutifs du studio regarderont cette sortie de très près, et que sa réception par le public sera un facteur sur l’avenir de cette stratégie, donc, sur les moyens et l’attention qui seront alloués à l’adaptation de Cyberpunk 2077.