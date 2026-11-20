Avec Clair Obscur : Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen a contribué à écrire une aventure grandiose qui aura marqué l’année 2025. Mais plutôt que de simplement savourer les lauriers d’un succès retentissant, la scénariste principale de Sandfall regarde déjà vers l’avenir. Son prochain objectif : Donner aux talents de demain les moyens de raconter leurs propres histoires.

De la toile aux coulisses de l’industrie

La reconnaissance est belle, et elle est amplement méritée. Jennifer Svedberg-Yen fait partie de la promotion 2026 des BAFTA Breakthrough US, un programme qui accompagne les talents émergents du cinéma, de la télévision et du jeu vidéo. Une distinction qui vient saluer son travail sur Clair Obscur : Expedition 33, mais aussi un parcours pour le moins atypique.

Avant de plonger dans les méandres de la création vidéoludique, l’intéressée évoluait dans le monde de la finance. Une trajectoire inattendue qui pourrait bien devenir un atout précieux pour son prochain projet.

Car la scénariste ne compte pas simplement ajouter quelques lignes prestigieuses à son CV. Elle souhaite mettre son expérience au service d’une nouvelle génération de créateurs, en imaginant un fonds d’investissement consacré aux jeux à forte ambition narrative.

L’idée : aider les petits studios et les créateurs indépendants à franchir le fameux mur du financement. Un obstacle bien connu dans le milieu, car les éditeurs réclament souvent une démo pour investir, alors que développer cette même démo nécessite déjà des moyens financiers. Un serpent qui se mord la queue, et qui laisse parfois de belles idées sur le bord du chemin.

Le scénario ne doit pas arriver après le générique !

Au-delà de la question financière, Jennifer Svedberg-Yen défend une vision assez forte de la création vidéoludique. Pour elle, la narration ne doit pas être une couche de vernis appliquée lorsque les mécaniques, les environnements et les systèmes de jeu sont déjà en place. Dans son entretien accordé à GamesBeat, elle résume cette mauvaise habitude :

« J’ai découvert que beaucoup de studios ne savent pas vraiment comment aborder la narration, ni comment l’intégrer à leurs chaînes de production et à leurs processus de travail. Ils ont tendance à considérer que c’est quelque chose de très limité, alors qu’en réalité, la narration peut influencer tous les aspects d’un projet. Cela pourrait notamment passer par la mise en place d’un programme d’accompagnement permettant à ces studios de développer les fondements narratifs de leurs projets. Ce qui m’anime le plus en ce moment, à l’approche de 2027, c’est l’envie d’aider »

Une réflexion qui prend forcément une saveur particulière lorsqu’on repense à Clair Obscur. Dans l’œuvre de Sandfall Interactive, l’histoire, la direction artistique, les personnages et les mécaniques de jeu semblent constamment dialoguer. La narration n’est pas un simple prétexte pour faire avancer l’aventure : elle participe pleinement à l’identité du jeu.

Un nouveau chapitre à écrire

Jennifer Svedberg-Yen a également confirmé avoir quitté Sandfall Interactive en juillet 2026, après avoir terminé son travail sur Expedition 33. Elle souhaite désormais développer ses propres histoires, notamment pour le cinéma et la télévision, tout en consacrant une partie de son énergie à cette initiative. Mais elle a toute confiance en la suite de la licence Clair-Obscur et en ses anciens collègues.

Le studio montpelliérain a déjà expliqué que sa véritable boussole resterait toujours son propre goût, ainsi que ce que ses membres prennent plaisir à créer. Une position qui peut sembler évidente, mais qui prend une tout autre dimension dans une industrie où le succès d’un jeu entraîne presque mécaniquement des attentes de suite, de répétition et de standardisation.

La scénariste ne pense d’ailleurs pas que Sandfall Interactive se laissera dicter sa direction artistique par la pression des fans.

« J’ai vu trop de séries télévisées et de livres se laisser influencer par la volonté de plaire au plus grand nombre. Et, à force de vouloir satisfaire tout le monde, on finit par perdre ce qui faisait leur essence. »

Le projet de fonds d’investissement reste encore à concrétiser, et ses modalités doivent être précisées. Mais après avoir contribué à faire de Clair Obscur une aventure aussi singulière, Jennifer Svedberg-Yen semble bien décidée à ne pas garder la recette pour elle.

Après tout, les plus belles histoires ne sont-elles pas celles qui donnent envie d’en écrire d’autres ?