Palmarès des BAFTA Games Awards 2026 – Clair Obscur, encore et toujours !

La cérémonie des BAFTA Games Awards 2026 s’est tenue le 17 avril à Londres, avec un palmarès qui entérine plusieurs tendances déjà bien installées depuis plusieurs mois. En tête d’affiche, Clair Obscur: Expédition 33 s’impose logiquement comme jeu de l’année, porté par une réception critique et publique difficile à ignorer.

Clair Obscur confirme, Dispatch s’installe

Déjà omniprésent dans les discussions depuis sa sortie, Clair Obscur: Expedition 33 transforme l’essai avec plusieurs récompenses, dont meilleur jeu et meilleur premier jeu. Une reconnaissance qui accompagne un succès construit sur la durée, bien au-delà de l’effet de lancement.

Dans un registre plus discret mais tout aussi efficace, Dispatch s’offre plusieurs trophées, notamment en animation, audio et performance secondaire. Le jeu s’est surtout distingué par la cohérence de sa direction et la qualité de son exécution globale, avec une attention portée au rythme, au sound design et au travail des comédiens, des éléments qui expliquent sa présence répétée dans les catégories techniques des BAFTA.

Autour de ces deux-là, la soirée reste pleine de surprises. Ghost of Yôtei est récompensé pour sa musique et ses performances techniques, Blue Prince pour son game design, Arc Raiders est sacré meilleur jeu multijoueur, Kingdom Come: Deliverance II est félicité pour sa narration tandis que Death Standing 2: On the Beach repart avec un prix pour sa direction artistique, malgré un grand nombre de nominations.

Un palmarès éclaté, fidèle à une année sans centre de gravité

Le reste du palmarès confirme cette impression de dispersion. Atomfall est sacré meilleur jeu britannique, pendant que No Man’s Sky continue de s’installer comme un cas à part en remportant le prix du jeu évolutif. Dans les catégories plus spécifiques, Despelote s’impose « au-delà du divertissement », et South of Midnight décroche le prix de la nouvelle licence.

Ce qui ressort surtout de cette édition, c’est peut-être moins ce qui a gagné que la façon dont les jeux s’imposent aujourd’hui. Certains, comme Clair Obscur, construisent leur succès sur la durée et le bouche-à-oreille. D’autres existent davantage par leur finition ou leur singularité sans forcément occuper tout l’espace médiatique.

Et au milieu, il y a tous les autres, ceux qui remplissent les nominations, alimentent les discussions… puis disparaissent presque aussitôt la cérémonie terminée. Un rappel assez brutal : aux BAFTA comme ailleurs, gagner compte, mais marquer durablement reste une autre histoire.