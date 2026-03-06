tt

Pégases 2026 – Clair Obscur continue sa collection de statuettes

Pégases 2026 Clair Obscur sacré Meilleur Jeu Vidéo sans surprise

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Test World of Warcraft Midnight – Après l’heure, c’est encore l’heure

Test Resident Evil Requiem – Touché par la Grâce

Test Nicky Larson – 35 ans après, toujours l’Étalon de Shinjuku ?