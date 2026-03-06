Pégases 2026 – Clair Obscur continue sa collection de statuettes

Les Pégases du jeu vidéo 2026 ont eu lieu hier, afin de récompenser la production vidéoludique française et étrangère. Souvent en décalage avec les autres cérémonies du genre : décalage temporel, mais aussi au niveau des titres sélectionnés et sacrés. Sauf pour cette édition des Pégases 2026, qui semble s’être alignée sur les Game Awards et consorts. Car sans surprises, c’est une fois de plus Clair Obscur : Expedition 33 qui s’est illustré.

Énième sacre pour le jeu le plus franchouillard de 2025

Nous passerons rapidement sur les quatre nouvelles victoires qui s’ajoutent à l’impressionnant palmarès de Clair Obscur. Le titre de Sandfall Interactive remporte le Pégase 2026 dans les catégories Meilleure Jeu Vidéo, Excellence Visuelle, Meilleur Univers Sonore et Excellence Narrative. Que dire qui n’ait pas déjà été dit sur ce jeu, tellement récompensé qu’il finit par agacer celles et ceux qui aimeraient que l’industrie se souvienne que des dizaines d’autres titres tout aussi intéressants sont sortis en 2025 ?

Cela dit, s’il y a bien une cérémonie où la victoire de ce jeu semble cohérente, c’est aux Pégases, qui mettent en valeur la scène française. Encore une occasion pour les grands médias de parler positivement du jeu vidéo, pendant que le gouvernement lance une « mission sur les risques potentiels des jeux vidéo concernant les mineurs », quelques semaines après une sortie d’Emmanuel Macron qui se disait inquiet au sujet des violences que le médium pouvait causer…

Ne laissons pas l’histoire de Gustave et Maelle éclipser les autres vainqueurs : Absolum repart avec deux récompenses (Meilleur Jeu Vidéo Indépendant et Meilleur Game Design), Hades 2 remporte le titre de Meilleur Jeu Étranger, et Hollow Knight: Silk Song gagne le prix du Meilleur Jeu Vidéo Indépendant Étranger. The Rogue Prince of Persia, quant à lui, est nommé « Meilleur Premier Jeu Vidéo. »

Les prochaines pépites indés ?

Entre deux récompenses, les Pégases 2026 ont aussi été l’occasion de nous présenter quatre futurs jeux en exclusivité. Ne vous attendez pas à voir une nouvelle bande-annonce pour GTA VI ici, la sélection est davantage tournée vers les productions indépendantes.

TOKENS sera un Rogue-like basé sur les jeux de jetons du casino, et Painted Kingdoms, un jeu de stratégie avec une esthétique aquarelle. Pyla, par les créateurs de Dordogne Cédric Babouche (impossible de le nier tant les visuels se ressemblent) se présente comme un « jeu de survie poétique ». Enfin, Wonderfall, jeu narratif se déroulant dans le Paris de la belle époque, mettra comme Clair Obscur la capitale à l’honneur.

Cette année encore, les Pégases 2026 sont une cérémonie un peu à part, loin des grandes messes à l’Américaine. Même si les lauréats de cette année comptent parmi eux des jeux déjà récompensés à peu près partout, on apprécie d’y voir des titres un peu plus confidentiels être mis en avant, tant dans les annonces que dans les prix distribués. Rematch (pour la catégorie Meilleur Innovation Technologique) ou Wednesdays (jeu de l’écurie ARTE, traitant du traumatisme de l’inceste) en sont de bons exemples.