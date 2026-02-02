Les Pégases du jeu vidéo – Il y a du mieux, mais il y a encore du travail

On regrettait l’an dernier le palmarès anecdotique des Pégases, la cérémonie qui se rêve en Game Awards français, ou en Césars du jeu vidéo. Le Meilleur jeu 2025 était en effet Prince of Persia Lost Crown, un titre réussi, mais pas complètement inoubliable, tandis que le meilleur jeu étranger n’était autre que Warhammer 40k Space Marines 2. L’année où sont également sortis Balatro, Astro Bot ou 1000x Resist, rappelons-le.

Parce que les Académiciens (les Pégases sont organisés par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo) sont complètement à côté de la plaque ? Pas exactement. Il est plus probable que l’explication d’un tel palmarès soit à chercher du côté de la cérémonie elle-même, et de son influence limitée.

Puisque les nominés, pour l’être, doivent déposer eux même leur dossier de candidature (et s’acquitter des frais idoines), il faut qu’ils y trouvent un intérêt. Et la relative étroitesse du rayonnement des Pégases diminue probablement l’intérêt en question.

Néanmoins, les nominations de cette année tendent vers le mieux, aidés par l’évidence de celui qui a gagné d’avance : Clair Obscur Expedition 33. Le fait que le meilleur jeu de l’année, et désormais le jeu le plus récompensé de tous les temps, soit une production française, facilite grandement la tâche des Pégases. Ils ont ainsi trouvé leur Champion sans trop chercher, et sans trop de polémiques possibles. Si la cérémonie des récompenses du jeu vidéo français ne pouvait pas célébrer le succès de Clair Obscur, qui aurait pu ?!

Au-delà, on se satisfera aussi de trouver, notamment du côté des jeux étrangers, des nominations plus en phase avec la réalité des sorties de l’année : Dispatch, Kingdom Come: Deliverance II, Hades II et surtout Hollow Knight Silksong sont bien présents dans les catégories de Meilleur jeu indépendant étranger ou Meilleur jeu étranger tout court.

L’excellent Absolum, qui a récemment fêté son demi-million de copies écoulées, est aussi tout logiquement nommé cinq fois, tandis que la réussite de Sol Cesto se voit reconnue à travers sa nomination dans les catégories de Meilleur jeu indépendant et de Meilleur Game Design. Est-ce qu’il y a eu de « meilleurs » jeux l’année dernière ? Peut-être. Est-ce que pour autant ces nominations semblent méritées ? Complètement !

Restent des petites incongruités, comme la nomination au titre de Meilleur jeu mobile de Molang Match’n Munch, un Candy Crush-like sous licence relativement convenu. Cependant, peut-être que les sorties de jeux mobiles français étaient un peu limitées l’an dernier, et qu’il a bien fallu remplir la catégorie ?

Pour une fois, et grâce à une production française millésime 2025 d’une très grande qualité, Les Pégases devraient réussir leur mission consistant à mettre en avant « les meilleures productions de jeux vidéo françaises et internationales mais aussi les créations et les talents du jeu vidéo en France », comme il est indiqué sur le site de l’événement. Quoi qu’on se demande quand même si ce sont les Pégases qui mettre en lumière les jeux, ou si ce sont ces derniers qui vont mettre en lumière les Pégases…