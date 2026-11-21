Manque de bol pour le pluralisme du jeu vidéo en ce doux mois de novembre, Vol de voiture aggravé épisode six (plus sobrement réduit à GTA VI) a, sans surprise, tout balayé sur son passage. Et si notre titre est un tant soi peu racoleur, il reste le témoin d’un vrai questionnement qui pourrait avoir le mérite de se poser.

3,79 milliards de dollars de ventes au détail en 24 heures (dont 32,5 millions d’exemplaires déjà écoulés avant même la sortie, soit presque cinq fois le lancement de GTA V en 2013), huit nominations aux Game Awards tombées le 17 novembre avant même la publication des tests, et un calendrier de fin d’année qui s’écarte gentiment pour ne pas se faire démolir.

Pas moins d’une douzaine de poids lourds (Marvel’s Wolverine, Control Resonant, Call of Duty: Modern Warfare 4, Phantom Blade 0…) se sont entassés à la hâte sur septembre et octobre, laissant un mois de novembre anormalement désert. Le titre qu’on voit partout sur nos écrans, nos immeubles et même dans les conversations est-il encore un jeu vidéo ?

Le braquage en bande organisée

Souvenez-vous, il y a quelques mois, du scandale qu’était la fin du support physique chez Sony, entérinée main dans la main avec Take-Two pour reléguer les disques au second plan. Suite d’une tentative infructueuse de Microsoft il y a quelques années, la firme manquant non pas d’ambition mais bien d’un morceau de sucre pour mieux faire passer l’amertume.

Il aura suffi de l’aide de Rockstar, parce que nos libertés fondamentales peuvent bien tomber… mais quand même, c’est GTA quoi. Résultat : l’appel au boycott des précommandes sur PS5 a fait pschitt, l’édition Ultimate à 100 € s’offrant même la tête des ventes, pendant que les rares boîtes arrivées en rayon semaient la confusion entre clés visibles et codes absents.

Nous l’avons mentionné un peu plus haut, mais qui doute encore de celui qui sera sacré jeu de l’année ? Entré de justesse dans la fenêtre d’éligibilité du 20 novembre sans que Geoff Keighley ne prenne la peine d’en expliquer la logique en direct, le jeu squatte déjà toutes les catégories majeures, jusqu’à la meilleure performance pour Manni L. Perez en Lucia. La compétition est-elle encore saine ?

Évidemment, la place médiatique qu’occupe le titre joue une bien belle part de cette domination. Tout le monde y met un peu du sien et ne jouons pas les innocents : ce papier est lui-même un des rouages de cette gigantesque machine.

Votre streamer préféré joue à GTA VI ? Grand bien lui fasse, critiquez-le tant que vous le voulez, mais n’oubliez pas que dès la matinée du 18 novembre, la catégorie du jeu atteignait un pic officieux de 3,3 millions de spectateurs simultanés sur Twitch, détrônant le record historique de League of Legends (3,1 millions), tout en faisant bondir l’audience globale de la plateforme de 111 % en une semaine. Sans cela, son bilan comptable pourrait bien remettre en cause son existence sur les canaux de diffusion.

C’est bien là la différence notable entre un jeu vidéo et GTA VI : les médias traditionnels en parlent, les institutions professionnelles en jouent, tous les projecteurs sont braqués sur cet unique sujet. De la une sur Drucker et sa passion pour GTA aux masculinistes qui semblent découvrir que tenir à un être cher féminin c’est finalement plutôt cool, de la reprise d’une image trafiquée pour représenter les normes européennes jusqu’au congé GTA VI dans Payfit (sans parler de Logitech qui a carrément offert des congés à ses 7 000 salariés), le titre est partout, tout le temps. Même la sphère politique américaine s’invite au bal, un élu républicain y voyant déjà un « tutoriel pour le crime », tandis que Forbes et The Verge s’inclinent devant « l’univers de jeu vidéo le plus impressionnant » jamais conçu.

Le jeu qui valait trois milliards

Alors finalement on continue de se poser la question : est-il toujours pertinent de dire que GTA VI est un jeu vidéo ? Oui, on y joue avec une manette, sur une console, dans un univers fictif brisant parfois la suspension d’incrédulité, ce n’est pas tellement le sujet ici. L’œuvre de Rockstar, au budget de développement estimé par les analystes entre 1 et 1,5 milliard de dollars, n’a-t-elle pas dépassé ce stade, un peu malgré elle, en devenant plus grosse qu’Avatar, que le Superbowl, ou en pulvérisant en vingt-quatre heures le box-office mondial complet d’Avengers: Endgame ?

Take-Two ne s’y trompe pas en revendiquant le plus gros lancement de l’histoire du divertissement, tous supports confondus. En trônant sur Metacritic avec un 99/100 sur 147 critiques (juste derrière Ocarina of Time dans l’histoire du site, même si les joueurs, refroidis par une facture grimpant jusqu’à 100 $, lui collent un très ironique 5,4/10) et en poussant jusqu’à l’ancien patron de Take-Two, Ben Feder, à le décrire dans Fortune comme « le dernier jeu vidéo de son genre » avant la vague IA, GTA VI ne serait-il pas un peu trop gros pour toujours être « un jeu vidéo » ?

Au même titre que Michael Jordan était devenu plus important que la NBA, que Faker est certainement plus important que League of Legends, le titre de Rockstar n’a-t-il pas dangereusement dépassé son médium ? À quoi s’attendre pour l’année 2027 : un jeu de l’année empoché par la version PC, déjà murmurée pour le premier trimestre ?

Et ne parlons pas des 8 à 8,2 milliards de dollars de réservations nettes visés par Take-Two d’ici fin mars 2027, records financiers vertigineux qui risquent de n’égaler qu’avec audace la casse sociale en coulisses : Rockstar n’a d’ailleurs pas attendu la sortie pour licencier 34 salariés au Royaume-Uni et au Canada en octobre 2025 (dont 31 membres du syndicat IWGB, juste après le seuil légal des 10 % d’adhérents), déclenchant une lettre ouverte de 220 employés, des manifestations jusqu’à Paris avec le STJV et un vote syndical qui s’achève fin novembre sur fond de craintes de nouvelles coupes post-lancement.

Finalement, GTA VI n’a pas vraiment cessé d’être un jeu vidéo : il a simplement grossi au point de faire passer le cap de ce qu’est un jeu vidéo. Devenu un événement total, capable de vider un calendrier, d’enterrer le support physique sans ciller et d’éclipser ses propres coulisses sociales, le gigantisme de Rockstar joue désormais dans une catégorie dont il est l’unique représentant.

Mais une fois la fièvre retombée, il faudra peut-être se rappeler que le jeu vidéo a justement besoin de ce qui flanche, de ce qui rate et de ce qui ne pèse pas trois milliards en vingt-quatre heures pour rester vivant.