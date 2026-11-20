Sorti en 2022, Sifu avait réussi à s’imposer comme un beat’em up indépendant d’excellence. Les joueurs et la presse louaient l’œuvre de Sloclap d’une voix commune. Malheureusement, dans les coulisses, tout n’était pas joyeux : l’artiste martial spécialiste du Pak Mei et chorégraphe Benjamin Colussi s’est senti spolié au point de lancer une poursuite judiciaire à l’encontre du studio français.

Les gestes comme une partition

Si Sifu a trouvé grâce aux yeux des joueurs, c’est avant tout grâce à ses combats ultra stylisés et rythmés. Dans cette optique, la chorégraphie n’est pas un élément mineur du jeu, elle constitue en quelque sorte son essence même. Une importance que Sloclap avait lui-même soulignée en consacrant à elle et son auteur Benjamin Colussi le making-of publié en 2021, soit quelques mois avant la parution du jeu.

En revanche, les points de vue quant à ce point-là diffèrent. Le chorégraphe se considérant comme co-auteur du jeu estime avoir été floué par le studio, qui aurait également réutilisé le travail d’un atelier sans autorisation. C’est alors qu’en 2023 s’est ouverte une bataille judiciaire, comme le révèle notamment le média L’informé. L’homme réclamerait ainsi les dommages-intérêts à hauteur de 11 millions d’euros, ainsi que l’arrêt de la commercialisation de Sifu.

Et pour appuyer sa position, l’homme utilise une analogie à même de pouvoir éclaircir sa plainte. Lors de la première audience du 6 novembre dernier, Colussi et ses avocats désignent les gestes et divers coups comme autant de notes d’une partition musicale. Indépendamment, ils appartiennent à tous ; seulement, une fois agencés, ces mouvements sont le propre d’un individu.

Une vision que son camp a tenté d’expliciter avec une animation du jeu : celle d’un coup de couteau tout droit dans l’aisselle. Cette idée, décrite comme originale, serait à considérer comme la marque créative de Colussi :

“Lorsqu’on se protège avec un couteau, on attaque généralement soit le ventre, soit le cou, on ne va pas essayer de découper l’aisselle ! “

Des accusations infondées selon Sloclap

Sloclap, lui, nie le rôle d’auteur : Benjamin Colussi n’était qu’un simple consultant. Selon l’avocate de la société (Louise Branquart), ce dernier devait simplement rendre “le jeu fidèle au Pak Mei” tout en suivant les consignes même de Sloclap. Colussi, d’après la juriste, n’avait qu’un rôle d’exécutant et non de créateur. Elle ajoute : “personne ne lui a demandé d’inventer des gestes nouveaux”, renvoyant ainsi l’artiste martial à sa propre responsabilité.

De plus, la crédibilité du plaignant est remise en question par la défense de Sloclap qui dénonce des motifs changeant selon les périodes. En 2023, Colussi mettait en avant “la vitesse et la précision” comme éléments clés visant à prouver la singularité de ses gestes. Or, aujourd’hui, il convoque une version différente tournant autour de 12 mouvements “jamais entendus auparavant” par l’équipe de développement.

Maintenant, il reste à voir à qui les délibérés (attendus pour début 2027) donneront raison. Mais une chose est sûre : le procès est intéressant, puisqu’il dépasse la seule considération personnelle. Il vise à donner une nouvelle dimension aux droits d’auteur accordés à la chorégraphie en statuant sur la place du geste et de la technique martiale : peuvent-ils être considérés comme un art ? Si oui, cette décision peut vraisemblablement créer un précédent qui, à l’avenir, influera sur la production créative…