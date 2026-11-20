Les joueurs PC sont privés de GTA 6, sorti uniquement sur Xbox et PlayStation pour le moment, et se rabattent donc sur les plateformes de streaming pour découvrir le titre. Mais ils ne sont pas les seuls, loin de là : publication de tous les records, la sortie de GTA 6 a « cassé internet », provoquant des hausses de trafic partout dans le monde.

Dès la semaine précédant l’arrivée du jeu, des records de trafic ont été relevés dans toutes les grandes villes de la planète, records attribués essentiellement au téléchargement du jeu en amont de sa publication. Ainsi, on a constaté un volume d’échange de données de +45% par rapport au précédent record à New-York ; à Dubaï, alors que le dernier pic connu a été mesuré à 843 Gb/s, on a vu des pointes 1,25 Tb/s pendant la période de pré-chargement du jeu ; à Chicago, le trafic a fait quasiment x4 par rapport à la dernière pointe mesurée fin 2024…

Des records qui se sont confirmés à la sortie du jeu. DE-CIX, l’un des plus grand opérateurs de points d’échange internet au monde – autrement dit, le propriétaire des « nœuds » où se connectent les différents tuyaux qui forment le web – déclare ainsi :

« Mercredi 18 novembre, au soir, à 20h20 heure d’Europe centrale, la masse de données qui a transité par les points d’échange internet de DE-CIX a atteint un nouveau record de 33,03 terabits par seconde. »

Soit, toujours selon la compagnie, des échanges de données 25% plus importants que ce que l’on observe en moyenne durant une semaine « normale ».

Stream Queen

Et ce n’est pas tout, car même une fois téléchargé, et exécuté depuis un fichier local, GTA 6 continue d’occuper massivement le web. Ainsi, il n’aura suffit que de quelques minutes à la superproduction de Rockstar pour littéralement pulvériser le record de spectateurs sur les plateformes de diffusion. En additionnant les différents canaux (Twitch, YouTube, Kick…), on arrive au nombre astronomique de presque 8 millions de spectateurs (7 914 273 pour être exact, d’après StreamCharts.com).

Le précédent record était détenu depuis 2020 par Valorant, avec un pic à 1 737 267 spectateurs. Record explosé, donc, par GTA 6, qui multiplie la performance par plus de 4,5 ! Bien entendu, avec de tels scores, la catégorie GTA 6 est désormais numéro 1 sur Twitch pour ce qui concerne le jeu vidéo, supplantant League of Legend et Fortnite.

Si certains lancements atteignent des sommets pour très vite retomber, ce ne sera sûrement pas le cas pour GTA 6. Les aventures de Jason et Lucia vont probablement encore faire l’actualité à l’occasion la future sortie PC, puis à nouveau quand Rockstar annoncera (certainement) le mode Online. On rappelle que GTA 5, sorti en 2013, fut un hit sur trois générations de machines, et, n’a, en plus de 10 ans, jamais quitté les tops 10 annuels de ventes de jeux. Si GTA 6 suivait la même trajectoire, il pourrait rester dans la conversation jusque 2040 !