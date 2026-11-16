Fiche de perso #41 – GTA : Vice City, la ballade américaine de Tommy Vercetti

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. Et, à l’occasion de la sortie imminente de GTA VI le 19 novembre prochain, nous redirigeons les projecteurs sur le jeu de Rockstar Games sorti en 2002, le cultissime GTA : Vice City.

Puisque novembre s’y prête bien, l’envie de se replonger dans la première itération 3D de Vice City nous démangeait quelque peu. Alors, sans aucune forme de pudeur, nous nous sommes rués sur notre bonne vieille PS2, acquise il y a une éternité, y avons passé un bon coup de dépoussiérant pour finalement insérer la galette d’un jeu culte.

L’objet d’un autre temps

Dès les premiers instants passés sur GTA : Vice City, le poids des années vient directement nous frapper. Tommy Vercetti, l’anti-héros destiné à devenir le gros caïd du secteur, est un personnage pas très agréable à manipuler. Et ce qu’on louait très probablement, à l’époque, comme liberté de mouvement est aujourd’hui bien risible à nos yeux. Tout semble rouillé : la conduite est délicate, les interactions manquent de naturel, les sauts sont bizarres et flirtent avec une certaine forme d’horizontalité…

Vice City est terriblement frustrant, au point de susciter de la surprise. Pour un titre qui est l’un des épisodes appréciés d’une série mainstream, il est en effet étonnant de se retrouver avec une œuvre qui écorche son joueur. Les flics, ou les poursuivants dans leurs bagnoles en général, sont incroyablement agressifs, certaines missions sont particulièrement punitives, si bien qu’il faut s’y reprendre à plusieurs reprises pour faire preuve de maîtrise et les boucler dans les temps… Bref, la tâche est ardue. Ceci dit, cette caractéristique n’a rien d’anormal : les jeux qui ont un vrai gros souci de calibrage, ce n’est pas ce qui manque.

Le voyage temporel

Mais, bien que perturbant pour le joueur moderne, cela participe aujourd’hui à donner du charme à l’ascension de Tommy. Relancer GTA : Vice City sur son support d’antan, c’est vouloir accepter de revenir près de vingt-cinq ans en arrière. Du moins, sur le plan de la technique, parce qu’en ce qui concerne l’ambiance et les sensations, c’est directement dans les années 80 que l’on plonge. Plus précisément, nous sommes propulsés en 1986, et ce, avec une sorte de magie.

Les sons d’époque (allant de Michael Jackson à The Outfield en passant par Run-DMC), la tonalité des couleurs flashy et bien néons, situées dans une frontière entre le kitsch et le chic, nous permettent de tutoyer une époque idéalisée. Tout cela retranscrit avec justesse tout un imaginaire qu’un bon nombre de productions ont popularisé telles que la série Miami Vice, que l’on évoquait d’ailleurs il y a peu. Cette capacité à nous immerger dans un univers chatoyant et plaisant n’efface certes pas la rugosité qui accompagne nos balades (très souvent véhiculée), mais elle l’amoindrit assurément. Alors oui, on n’évolue pas dans les vastes mondes ouverts d’aujourd’hui. Et en comparaison à un GTA V, la ville de Vice City (de 2002) fait un peu tache. C’est étroit, l’échelle des représentations paraît dérisoire, et on se sent comme enserré. Mais, paradoxalement, on est beaucoup plus libre.

Il est curieux ce sentiment de n’être pas toujours guidé par le jeu et même d’être pratiquement perdu. Vice City nous pousse à l’exploration, à la découverte des lieux, en vue d’acquérir différents établissements qui n’y figurent pas forcément. Évidemment, il y a de quoi enrager, crier à un manque de praticité. Or, couver de telles pensées, n’est-ce pas un peu l’aveu d’un échec venant d’un joueur qui a oublié comment jouer ?

Passées les petites contrariétés, on s’ouvre à une véritable aventure cinématographique. Rockstar ne s’en cache absolument pas. Et les références sont constantes. Plus tôt, on parlait de Miami Vice dont on voit une affiliation avec le personnage de Lance Vance notamment ou par les passages en bateau. En outre, on peut aussi évoquer les films comme Scarface, dont certaines séquences se retrouvent presque calquées.

Le cinéma comme symbole américain

Mais s’arrêter là serait restrictif. Vice City ne se contente pas de rappeler des scènes, il offre des clins d’œil plus subtils au travers de l’atmosphère qui se dégage et de la mise en scène. On croit y déceler du Taxi Driver, des réminiscences des Affranchis, de Carlito’s Way ou encore (même si c’est très léger) de To Live and Die in Los Angeles… Tout concourt à créer une recette digne de crier son admiration pour le cinéma de voyous qui ont marqué Hollywood et l’histoire du cinéma.

Un hommage qui se concrétise réellement avec le casting choisi pour incarner les personnages : Ray Liotta dans la peau de Vercetti, Danny Trejo jouant Robina ou encore Dennis Hopper revêtant le costume de Steve Scott… Néanmoins, cette notion n’est, à nos yeux, que secondaire. L’appel constant au cinéma de gangster coïncide avant tout avec la finalité première de Vice City, et de la saga en général : dresser un portrait satirique d’une Amérique malade.

Il faut dire que le vocabulaire stéréotypé, ultra caricatural s’y prête bien. Mais le cinéma n’est pas seulement convoqué, il est le symbole même de cette déchéance. Pour l’illustrer, prenons le cas de Scott (cité plus haut). Réalisateur de films pour adultes, arborant des traits proches d’un Coppola, il a des excentricités et des ambitions que l’on prêterait à de grands réalisateurs. Un total décalage qui, en extrapolant, dénote une certaine corruption du septième art.

Et il en est de même pour l’industrie musicale, avec le groupe de rock Love Fist qui conjugue les deux tares typiques du milieu : la débauche et la drogue. Clairement, les institutions culturelles et politiques de Vice City sont viciées et parce qu’elles le sont, les actes de notre anti-héros en deviennent légitimes. Ou, tout du moins, Tommy Vercetti en ressort moins immoral.

Une satire ? Oui. Un brûlot ? Non.

L’existence de Tommy semble même obéir à une certaine logique. Repris de justice, abandonné par son “clan”, il est celui qui, pour combattre l’injustice qu’il subit, décide de l’embrasser… En substance, Vice City dresse un portrait sociétal en mettant, par exemple, en scène la multiculturalité qui baigne la ville. Incarnée par la présence de gangs cubains et haïtiens, cette diversité manque d’harmonie et est vouée à la plus grande des précarités. Comme Tommy, la violence est le seul moyen d’atteindre le rêve qu’on leur a promis.

Mais gardons-nous, tout de même, de verser dans un sérieux qui ne saurait convenir au personnage. Car, en dépit des thématiques abordées, il n’est nullement question de diatribe à proprement parler. Ce n’est qu’une esquisse et l’œuvre de Rockstar est bien légère et même bon enfant. Le contexte n’est finalement qu’une toile de fond utile à l’immersion. Et, malheureusement, le discours politique est quelque peu dépouillé de son essence par une volonté de proposer du fun et pour servir les besoins du spectacle.

D’ailleurs, c’est un peu le problème avec la série en général. En réalité, elle constitue à elle seule un paradoxe, et ce, à divers niveaux. À commencer par la proposition de jeu. L’amusement qu’elle fournit court le risque de l’équivoque. Prenons l’exemple du capitalisme. D’emblée, on peut y voir une attaque envers ce système qui semble être tourné en dérision. Mais, est-ce bien le cas ? Car, au final, en amenant ici et là, le joueur sur la quête de la richesse et de l’acquisition de propriété, n’est-ce pas la glorification qui en est faite ?

Certes, elle n’évacue jamais ce fond : GTA V est cynique et désillusionné, GTA IV, quant à lui, est nimbé d’une certaine forme de nihilisme… Mais, il ne s’agit rien de plus qu’une simple posture avec laquelle Rockstar a décidé de faire son fond de commerce. Ironiquement, sur ce point, la société fondée par les frères Houser a fini par coller à l’image de ce qu’elle dépeint dans ses jeux.

La preuve en est : le futur GTA VI attendu dans les prochaines heures. Les passions se déchaînent, la publicité est monstrueuse, l’attention de tout un chacun (ou presque) est phagocytée et les streamers préparent d’ores et déjà les vingt années d’exploitation à venir… En somme, on oublierait presque qu’il ne s’agit que d’un jeu vidéo. Mais bon, cela ne nous empêchera sûrement pas de nous amuser quand le moment viendra.