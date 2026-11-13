GTA 6, le Trou Noir de la galaxie jeu vidéo

Pour voir une éclipse, qui ne dure finalement que quelques secondes, on observe d’abord, pendant de longues minutes, les astres s’aligner lentement. L’événement commence en vérité bien avant d’avoir lieu. Pour la sortie de GTA 6, c’est un peu la même chose : si le jeu ne sera jouable que Jeudi prochain à 0h00, la cérémonie a déjà un peu commencé.

Les relais colis sont assaillis de joueurs venus chercher leur copie, les préchargements sur les consoles ont commencé, on entend les gens en parler dans le métro, et même les médias traditionnels, d’habitude peu enclins à parler jeu vidéo, ont leur petit reportage sur le « phénomène culturel » que le titre représente.

Ce n’est absolument pas une surprise, mais cette excitation générale se fait évidemment au détriment du reste de l’industrie. La semaine dernière (entre les 2 et 8 novembre) détient désormais le record absolu en nombre de sorties sur Steam, avec pas moins de 1656 jeux publiés en une seule semaine ! Puis, pendant 2 à 3 semaines, plus aucun autre jeu n’existera. Comme une étoile qui brille plus fort avant de s’éteindre, et de former un trou noir.

Ainsi, VideoGamesChronicles salue « les tripes » de Tanuki: Pon’s Summer (sorti le 10 novembre) qui se permet de sortir en pleine période pré-GTA 6. Et Devolver tente un coup marketing en publiant un jeu parodique, Volvy’s Adventure: Reslimed, juste pour être celui qui ose sortir un titre en même temps que Rockstar Games.

S’il y a bien encore quelques très rares indés à sortir dans les heures qui précéderont la publication du mastodonte (Spirit Crossing, le 16 novembre ou Milki Delivery le 17), c’est sur des supports qui n’accueilleront pas GTA 6 (Switch et PC). Et dès le 18 novembre, l’agenda est totalement vierge.

Il faudra ensuite attendre une dizaine de jours pour revoir une sortie un peu ambitieuse, avec Hela, Of Mice and Magic, prévu pour le 1er décembre. Plus de 10 jours sans aucune « vraie » sortie, c’est du jamais vu depuis de nombreuses années dans une industrie qui publie 20 000 titres par an, soit en moyenne, plus de 55 jeux quotidiens !

Quoi qu’on en pense, l’impact que GTA 6 a sur l’industrie déjà avant sa sortie est inédit. On ne se souvient pas d’un jeu, ni même d’un livre, d’un film, ou d’un disque, qui aurait, lors de sa publication, éclipsé à ce point le reste de la production. Néanmoins, tout le monde n’a pas envie de prendre part au raz de marée. On souhaite alors à ces joueurs d’avoir le backlog qui leur permettra de laisser passer la tempête !