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Le cloud gaming va (encore) rater le train de la hype GTA 6

GTA 6 laisse passer le train du cloud gaming
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40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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