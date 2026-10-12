Le cloud gaming va (encore) rater le train de la hype GTA 6

Six avant GTA 6, Noël 2020. Cyberpunk 2077, le jeu le plus attendu de son temps, sort dans un état lamentable sur consoles. Sur PC, le jeu n’est pas exempt de bugs, mais reste parfaitement jouable, et est même, d’après les critiques qu’on pouvait alors lire, plutôt impressionnant… pourvu que l’on dispose d’une machine capable de le faire tourner correctement.

À la même époque, Google lançait sa console dématérialisée Stadia. La com’ et le marketing sont loin d’être notre métier, mais nous n’avons absolument pas compris pourquoi Google n’a pas profité de la situation pour mettre son offre en avant, avec des publicités présentant Stadia comme le moyen de faire tourner correctement le jeu de CD Projekt sans passer par l’acquisition d’une machine à plus de 1000€. C’eut probablement été un moyen de faire venir à Stadia bon nombre de joueurs. Les conserver ensuite aurait été un autre défi, mais comme le savent les personnes versées dans l’art du commerce, fidéliser un client coûte 5 à 10 fois moins cher que d’en recruter un nouveau.

Or, l’histoire semble se répéter. Il y a quelques jours, une rumeur laissait entendre qu’Xbox avait obtenu de Rockstar la possibilité de streamer GTA 6. En effet, depuis peu, les possesseurs de jeux Xbox ont la possibilité de streamer leurs jeux pour y jouer « ailleurs » que sur leur console, depuis le cloud, et ce, même pour les jeux qui ne sont pas au catalogue du Game Pass, et même pour les titres des éditeurs tiers. Nous avions ainsi testé la fonctionnalité avec Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que nous possédons en version Xbox, et que nous avons pu lancer via le cloud sur PC et mobile.

Cette fonctionnalité aurait ainsi permis de jouer à GTA 6 sur PC en achetant le jeu sur Xbox (même sans posséder la machine), et en profitant du service sur le cloud, alors même que le jeu ne sort que sur consoles. La nouvelle a toutefois été démentie, laissant, comme à l’époque de Stadia et de Cyberpunk 2077, une grosse interrogation : les fabricants ont-ils réellement envie que le cloud gaming décolle ? Pourquoi dépenser autant de temps et d’argent depuis autant d’années dans le développement d’une technologie pour, au final, tout faire pour s’assurer que les joueurs ne l’utilisent pas ?

À l’heure où les machines sont devenues hors de prix, et alors que la situation ne devrait qu’empirer, le cloud gaming peut représenter une solution de repli crédible pour qui voudrait se frotter aux jeux les plus gourmands, sans avoir les moyens ou l’envie d’investir dans une console ou un PC gaming désormais hors de prix. Pourtant, on n’entend personne avancer cet argument. Il est vrai que pour Sony et Microsoft, il serait compliqué de commencer une campagne marketing par « les consoles sont devenues trop chères… » !

Néanmoins, sans exprimer aussi clairement la situation, Microsoft avait les moyens de mettre un gros billet sur la table pour permettre aux joueurs d’accéder à GTA 6 en streaming, pour ainsi faire une démonstration à grande échelle du service, devenir l’acteur qui apporte GTA 6 sur PC en exclusivité, et multiplier les ventes du titre dans sa propre boutique.

La version PC ne sortirait que dans un second temps pour des raisons techniques (le jeu doit être compatible avec une large variété de configurations), mais aussi pour retarder le moment où le titre sera piraté. Mais la version cloud gaming telle que fournie par Xbox n’aurait permis ni l’un, ni l’autre, Rockstar n’aurait ainsi eu aucune raison de refuser la chose.

Alors le cloud gaming n’est-il qu’une technologie vitrine, pas encore capable d’absorber une masse de joueurs telle que celle qui pourrait vouloir jouer à GTA 6 ? Ou alors ce serait une histoire de décideurs qui ne croient pas suffisamment dans son potentiel, ou qui, simplement, s’en fichent suffisamment pour ne pas réfléchir aux moyens de l’imposer ?

Le jeu finira surement par être compatible avec la technologie, mais probablement un peu trop tard pour que cela présente un réel intérêt.