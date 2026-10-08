GTA VI et Xbox au cœur d’une rumeur révélatrice pour le cloud

La promesse aura vécu à peine quelques heures. Selon une information publiée mardi par The Verge, Xbox aurait décroché les droits exclusifs de streaming de Grand Theft Auto VI au lancement, permettant notamment aux joueurs PC de découvrir le jeu via Xbox Cloud Gaming, malgré l’absence toujours officielle d’une version PC. Une perspective forcément explosive à quelques semaines de la sortie du jeu de Rockstar.

Sauf que Microsoft a rapidement refroidi les ardeurs. Matthew Ball, directeur de la stratégie chez Xbox, a précisé que GTA VI ne serait ni disponible en streaming de manière exclusive, ni accessible en streaming sur PC. The Verge a depuis corrigé son article et reconnu que l’interprétation initiale était trop large.

Le malentendu qui en dit long

À la base de cette histoire, une déclaration d’Asha Sharma, patronne de Xbox, lors d’une réunion interne. Elle expliquait que Microsoft préparait quelque chose autour de GTA VI que « aucun autre platform holder » ne faisait. Des sources de The Verge ont associé cette déclaration à un accord concernant le streaming du jeu. Le raccourci était tentant.

Car le contexte rendait l’hypothèse particulièrement crédible. Microsoft prépare justement une évolution importante de Xbox Cloud Gaming pour novembre : les abonnements Game Pass disposeront désormais d’un quota mensuel d’heures de streaming, tandis que Microsoft proposera aussi l’achat de temps de jeu à l’unité. Le tout au moment précis où GTA VI doit débarquer, le 19 novembre. Cependant, Matthew Ball a récemment mis fin aux spéculations sur X :

« Même s’il est réjouissant de voir l’enthousiasme suscité par GTA 6 et Xbox, cela a également donné lieu à des informations erronées. Nous avons hâte de lancer GTA 6 sur Xbox le 19 novembre, mais le jeu ne sera disponible ni en streaming exclusif, ni en streaming sur PC. »

Le PC toujours coincé aux douanes de Vice City

La conséquence la plus intéressante de cette histoire est finalement celle qui n’aura pas lieu. Rockstar continue d’afficher GTA VI uniquement sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour son lancement. La page officielle du jeu ne mentionne toujours aucune version PC, tandis que le support de Rockstar confirme ces deux plateformes comme seules machines officiellement prévues.

Depuis GTA V, les joueurs PC savent que Rockstar aime faire patienter. Le PC n’est pas simplement une plateforme supplémentaire chez Rockstar : c’est souvent une deuxième vie commerciale, technique et communautaire pour ses jeux. Mods, performances, mises à jour graphiques, ventes sur la durée… tout un écosystème existe autour de cette version tardive.

Xbox Cloud Gaming aurait pu contourner cette stratégie sans que Rockstar ait à développer une véritable édition PC. Une manière particulièrement élégante de rendre GTA VI accessible à un public PC tout en conservant la logique d’un lancement console. Mais Microsoft vient désormais de fermer explicitement cette porte.

Pour GTA VI, la réponse officielle reste simple : 19 novembre, PS5 et Xbox Series X|S. Et pour le PC, toujours un mystère.