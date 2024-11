Hela – Plus qu’un It Takes Two avec des souris ?

Découvert lors de la dernière Gamescom, Hela fait partie de ces jeux qui nous ont tout de suite tapé dans l’œil, une aventure dans laquelle nous voudrions nous plonger le plus vite possible tant sa plastique, l’univers esquissé et ses promesses ludiques semblent aguicheuses. Et si nos paroles enthousiastes ne vous ont pas encore convaincu de vous intéresser au titre de Windup Games, rappelons alors qu’il n’est autre que le nouveau projet des créateurs de la charmante licence Unravel.

Lors de cette première présentation, nous avions rencontré cette petite souris équipée d’un sac à dos à langue de grenouille évoluant dans un univers champêtre semblant devoir récolter quelques collectibles dans un but jusqu’à présent inconnu. Et bien, à l’occasion du très discret Mix Fall Showcase qui s’est déroulé il y a quelques jours, nous avons pu en apprendre plus sur le titre dont la sortie à été confirmée sur PS5, Xbox Series et PC.

L’histoire semble sortie d’un conte local. Une gentille sorcière est tombée malade et envoie donc ses familiers à la recherche d’ingrédients à travers la région afin de concocter un remède permettant de la guérir. Dans ce monde, nos actes pourraient d’ailleurs avoir des conséquences sur les personnages rencontrés et sur nous-même. Dans les faits pourtant, rien dans les différents trailers ne laisse transparaitre une telle influence et on s’attend plus à quelques quêtes annexes débloquant divers bonus qu’à un véritable impact sur le monde et l’histoire racontée, mais on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise.

Toutefois, et c’est là une excellente nouvelle, Hela, à l’instar d’It Takes Two, sera bien jouable en multijoueur en ligne, bien sûr, mais également en local en écran scindé. Au moins trois compagnons rongeurs, comme on peut le voir sur le nouveau trailer diffusé pour l’occasion, pourront donc nous aider à résoudre les différentes énigmes présentent dans une aire de jeu aux allures de monde ouvert, même si on l’imagine relativement restreint.

On nous promet toutefois une exploration de vastes régions inspirées de la Scandinavie, avec ses forêts luxuriantes, ses montagnes escarpées ou ses lacs enchanteurs. Mais pour atteindre ses lieux, il conviendra de résoudre diverses énigmes à base d’objets, à la physique réaliste nous promet-on, à déplacer et utiliser à bon escient. la grenouille nous servant de sac à dos s’annonce comme un véritable couteau suisse. On pourra s’en servir pour nous déplacer en nous balançant d’arbre en arbre par exemple, agripper des objets pour les déplacer ou même, plus original, l’envoyer à un compagnon pour la tenir tendue tandis qu’un troisième larron pourra s’en servir de trampoline et atteindre des hauteurs inatteignable normalement. Les possibilités semblent assez large et on a hâte d’en éprouver les limites.

Ainsi, cette nouvelle présentation ne fait, pour le moment, que confirmer tout le potentiel que l’on décèle dans le jeu de Windup Games. C’est bien simple, à chaque fois qu’on aperçoit les rongeurs de Hela se balader, ramasser des trucs, mettre du bordel aussi, façon Untitle Goose Game, on a envie de se joindre à la fête. Reste à voir si le cocktail entre séquences d’exploration, d’énigmes et narratives sera suffisamment consistant et équilibré pour nous tenir en haleine durant l’aventure.