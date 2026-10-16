GTA VI a droit à son trailer de lancement et à une bande-son signée Justice

Vous reprendrez bien un peu de GTA VI ? Si vous n’êtes pas encore lassés des multiples discussions partout sur Internet dès que la moindre petite information sort, vous serez ravis d’apprendre que Rockstar vient de publier un trailer de lancement pour le jeu le plus attendu de la décennie. Qu’importe si le lancement est dans un mois, qu’importe si on n’y voit pas grand chose de nouveaux.

Un trailer purement cinématographique (encore…)

Pour de nouvelles séquences de gameplay, il faudra repasser. Ce trailer d’une minute et demi préfère mettre en avant la mise en scène, le rythme et l’ambiance, rappelant que GTA VI sera aussi une fresque ultra-cinématographique. On y voit des images de braquage, une fuite en hélicoptère, une infiltration dans les marais floridiens et scène olé-olé entre les deux protagonistes (confirmant les récents leaks et rumeurs mentionnant la présence de sexe dans le jeu, comme si c’était quelque chose de surprenant…).

On comprend également que Jason aurait eu un passé trouble à l’armée avant les évènements du jeu. Le tout est porté par une bande-son qui envoie du lourd. Au programme : les français de Justice, accompagnés par Tame Impala ou encore King Gizzard and the Lizard Wizard.

Rockstar ou le maître incontesté de la comm’

C’est à peu près tout ce qu’il y a à dire sur ce trailer de lancement… S’il y a une leçon à retenir de cette vidéo, c’est que Rockstar maîtrise l’art de la communication comme personne. À un mois de la sortie, l’éditeur enclenche un sprint final impressionnant. Entre la campagne d’affichage géante qui va bientôt rhabiller la ville de Miami aux couleurs de Vice City et la bande-annonce de 25 minutes débarquée sur Netflix, la firme multiplie les coups d’éclat. Une effervescence bien commode pour Rockstar, qui permet au passage de faire oublier que l’entreprise est actuellement empêtrée dans un procès aux prud’hommes à Glasgow pour des accusations de répression syndicale.

Il s’agit là d’une stratégie parfaitement rodée qui permet d’occuper le terrain en enflammant les réseaux sociaux pendant des jours avec trois fois rien (la preuve, on est nous-même en train d’écrire un article à ce sujet), en sachant très bien que chaque image sera décortiquée. Reste désormais à savoir si le studio nous réserve une ultime bande-annonce à la veille du jour J, malgré ce statut théorique de « trailer de lancement » sorti un mois à l’avance.