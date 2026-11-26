Ubisoft est décidément toujours dans les bons coups… Après les NFTs, l’entreprise des Guillemot entame déjà depuis quelque temps son virage vers le tout-IA. À tel point que des employés du studio français ont témoigné anonymement pour déclarer qu’ils étaient maintenant sommés de se justifier s’ils prévoyaient de ne pas utiliser l’IA dans un projet. Alors que les résultats d’Ubisoft sont en berne, et après de maintes restructurations et revirements, c’est une stratégie qui interroge.

L’IA, encore et toujours

C’est chez Vertical Slice que des employés d’Ubisoft ont décidé de révéler cette situation. Selon eux, suite à de nouveaux protocoles internes, les équipes qui présentent un nouveau projet doivent expliquer comment elles comptent utiliser l’intelligence artificielle pour le réaliser. Celles qui décident de s’en passer devront « expliquer en détails pourquoi elles considèrent que l’IA n’est pas adaptée ». Toujours selon les sources de Vertical Slice, les équipes qui ne parviendraient pas à fournir assez d’éléments pour ou contre l’IA ne recevront pas le feu vert du studio.

Depuis la parution de ces informations, Ubisoft réagit en disant « encourager les équipes à explorer comment l’IA peut apporter de la valeur à leur travail ; ça ne veut pas dire que les projets doivent obligatoirement inclure l’utilisation de l’IA générative ». Pas étonnant quand on se souvient qu’Ubisoft souhaite développer ses propres technologies : il y a quelques jours, l’entreprise annonçait d’ailleurs le lancement de la filiale Motherbrain pour chapeauter ses outils IA.

Chute interminable

En janvier dernier, l’action en bourse d’Ubisoft s’était complètement cassée la figure suite à l’annonce d’un grand plan de restructuration. Force est de constater que le studio est loin de remonter la pente, avec une nouvelle chute la semaine dernière, juste après la publication du dernier rapport financier. Malgré les bonnes ventes d’Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, tous les voyants financiers sont au rouge.

Du côté des employés, le moral est au plus bas, d’après les témoignages rapportés par Vertical Slice : « Ubisoft ne remplace pas les personnes qui quittent l’entreprise, ce qui laisse certaines équipes en sous-effectif constant. On a l’impression de faire des pots de départ toutes les deux semaines. La gestion complètement chaotique de l’IA générative n’est que la cerise sur le gâteau. » Ils accusent également Yves Guillemot d’être en « pleine psychose obsessionnelle » avec l’IA et de forcer tout le monde à le suivre.

Quel espoir reste-t-il pour Ubisoft, qui n’arrive de toute évidence pas à sortir la tête de l’eau malgré ses tentatives ? Au cours des quatre dernières années, plus de 5 000 postes ont été supprimés, et le recours à l’IA ne semble pour l’instant pas réussir à redresser la barre.