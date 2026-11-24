À peine sorti le 19 novembre, Grand Theft Auto VI fait déjà l’objet d’une course entre fuites, recompilations et contre-attaques juridiques. Le lendemain d’une nouvelle salve du groupe CyberLeek, qui aurait mis en ligne l’exécutable d’une build Xbox incomplète du jeu, des communautés de moddeurs tentaient d’en tirer une version jouable sur PC. Rockstar et Take-Two ont frappé en premier sur le plus visible d’entre eux : Project Leonida, l’un des plus gros hubs de recompilation, a vu son serveur Discord et son dépôt GitHub disparaître.

Le projet, sur lequel des bénévoles travaillaient notamment avec l’aide de modèles d’IA comme Claude, visait à porter la build Xbox sur PC. Des vidéos circulant avant la fermeture montraient le titre atteindre le menu principal avant de basculer sur un écran noir : un résultat modeste, mais obtenu en quelques heures seulement après la fuite. NotRexed, le responsable de Leonida, a annoncé sur X qu’il jetait l’éponge, en expliquant que la fermeture du serveur par Rockstar n’était qu’une partie du problème. Il se présente comme un adolescent de 15 ans, et évoque la difficulté de concilier l’école, le sport et et le harcèlement sur Discord.

CyberLeek poursuit son offensive

CyberLeek avait déjà menacé de publier une build complète après la sortie 100 % numérique de GTA 6, et revendique un combat contre le consumérisme dans le jeu vidéo. Dans un nouveau message, le groupe assure que des mois de retraits et de traçage de portefeuilles n’ont pas suffi à stopper les uploads, tout en niant que l’opération ne soit qu’un stratagème crypto. De son côté, Take-Two avait déjà entamé des procédures auprès de Discord et à d’autres plateformes pour identifier les responsables.

Leonida n’était pas censé distribuer le jeu lui-même : le modèle des projets de recompilation exige en principe de posséder une copie légitime. Avec les fichiers de build diffusés par CyberLeek, cette barrière s’effondrait pour une partie des utilisateurs. D’autres équipes poursuivent bien entendu le travail, notamment celles suivies sur des sites comme PortWatch VI, tandis que l’usage massif de l’IA accélère le codage. Rockstar n’a pas commenté publiquement la fuite et n’a toujours pas annoncé de version PC, même si des rumeurs évoquent un portage au premier trimestre 2027.

Pour Take-Two, l’enjeu dépasse un simple serveur Discord : voir le mastodonte le mieux noté de l’histoire être contourné en quelques jours menace à la fois le calendrier d’une éventuelle version PC et le contrôle de sa propriété intellectuelle. La suite du bras de fer se jouera sans doute entre nouvelles fuites, dépôts supprimés et procédures judiciaires, pendant que des millions de joueurs restent cantonnés aux versions consoles officielles.