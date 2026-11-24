Le tsunami GTA 6 va lentement perdre de son intensité médiatique, et la presse jeu vidéo va recommencer à s’intéresser à d’autres jeux, comme peut-être Goodbye Seoul, dont le trailer est plein de promesses.

Présenté comme un puzzle game narratif, le titre semble, par certains atours, tendre du côté du cinematic platformer, bien que le genre ne soit jamais directement cité dans la promotion du jeu. Sa direction artistique, qui laisse une place importante au pixel, nous fait assez fortement penser à la claque graphique que représentait Replaced ; on espère toutefois que le jeu qui nous occupe aujourd’hui saura venir avec une proposition de gameplay plus solide…

Goodbye Seoul se joue dans une capitale coréenne abandonnée, à six mois de la fin du monde, menacé par un astéroïde en route pour percuter la Terre. Dans une ambiance post-apo qui est donc en vérité pré-apocalyptique, l’héroïne que l’on incarne part à la recherche d’un mystérieux projet d’Arche de Noé qui pourrait représenter le salut de l’espèce humaine… À condition d’être découvert à temps !

Du soft institutionnel au jeu vidéo

Si c’est Neowiz (Lies of P) qui édite le jeu, il est développé par Jino Games, dont il semble être le véritable premier projet « premium », après que le studio a surtout travaillé comme prestataire multimédia pour différentes entreprises, notamment dans le domaine de la VR/AR.

Une situation qui rappelle un peu celle d’Ember Lab, studio d’animation qui s’est retrouvé un peu malgré lui à porter le lancement de la PlayStation 5 avec son premier jeu vidéo nommé Kena: Bridge of Spirit. Que Jino Games fasse le pari de se lancer dans le jeu vidéo plutôt que de se contenter du « confort » de la prestation, moins exposée commercialement, est probablement le signe que le projet est aussi porté par la passion. Son expérience dans des domaines, certes cousins, mais pas 100% orientés « gaming » peut aussi être la promesse d’une certaine fraicheur dans la manière d’aborder le jeu. C’est en tous cas ce qu’on espère !

Goodbye Seoul devrait sortir début 2027, sans plus de précision pour le moment, et sur PC uniquement pour le moment. On imagine qu’un certain succès lui offrirait la possibilité d’être porté sur consoles. Si l’on a réussi à piquer votre curiosité, une démo est déjà disponible sur Steam.

https://youtu.be/XshQmI98Rng?si=2ymJXp3aGrSglNSD