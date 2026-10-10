tt

Rainbow Six Mobile n’aura duré que huit mois – Un énième aveu d’échec ?

Fermeture de Rainbow Six Mobile
Google News Icon Ajouter NG+ à vos sources préférées

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires

Test Forever Ago – Le temps passe si vite, et nous, on joue aux jeux vidéo ?!

Test Nivalis Night – Le péréclitement inévitable du capitalisme ultime

Test Control Resonant – Une suite qui tape fort, mais qui se perd parfois en chemin

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026