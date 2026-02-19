Entre crossover et arrivée sur mobile, Rainbow Six plus que jamais sur le devant de la scène

Alors que Rainbow Six Siege est devenu Rainbow Six Siege X avec un passage par la case free-to-play à l’occasion de son dixième anniversaire, la poule aux œufs d’or d’Ubisoft ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En plus de proposer la version mobile de Rainbow Six au monde entier à partir du 23 février, Ubisoft prépare également un nouveau crossover avec un opérateur inédit issu du monde de l’infiltration : Solid Snake.

Infiltration prévue sur mobile

Déjà disponible au Canada, en Amérique du Sud et en France depuis quelques mois, Rainbow Six Mobile sera accessible pour tout le monde le 23 février prochain. Cette version mobile du titre ne se contentera pas d’être un portage rapide et sans ambitions de la version console et PC.

Dès sa sortie, Rainbow Six Mobile aura un ensemble de 27 opérateurs jouables et chaque mois, un nouvel opérateur inédit sera disponible. Chacun de ces soldats d’élite aura en sa possession une arme signature qui possèdera plus d’emplacements de personnalisation que les armes traditionnelles. En plus des « pouvoirs » et gadgets associés aux opérateurs, ces armes seront un réel avantage dans le déroulement des parties.

Cette arrivée de nouveaux opérateurs et d’armes spécifiques chaque mois est déjà l’indicateur de l’orientation prise par le jeu : en avantageant les joueurs qui mettront la main au portefeuille pour acquérir les nouveaux agents, Rainbow Six Mobile ne prendrait-il pas le chemin des pay-to-win ? La version console et PC va déjà dans ce sens (les personnages comme Deimos et Tubarao peuvent être de réelles plaies), même si beaucoup diront qu’en jouant beaucoup rien n’est payant.

En plus des différents opérateurs, Rainbow Six Mobile réagencera ses cartes pour des parties plus courtes et intenses. Les extérieurs seront 40% plus petits que sur les versions PC et consoles, les points d’apparition seront changés et sur certaines cartes, les apparitions seront possibles directement dans les bâtiments pour les attaquants. Enfin, les phases de préparation au drone et de renforcement des sites de bombes seront plus courtes pour aller directement au cœur de l’action.

Cette décision, bien que louable pour éviter de passer un temps considérable sur les parties, est également en désaccord avec l’ADN même du jeu. Rainbow Six Siege est un jeu tactique d’intervention, les temps de préparation sont essentiels et la grandeur des cartes extérieures permet aux joueurs d’envisager une stratégie d’entrée différente à chaque manche. En décidant de réduire cet aspect, Rainbow Six Mobile risque fort de devenir un nid à joueurs cherchant le kill plutôt que la tactique.

Serpent Solid en action !

Il y a quelques temps de cela, c’était au tour de Sam Fisher de rejoindre les rangs des opérateurs Rainbow. À partir du 3 mars, les joueurs PC et console pourront s’infiltrer en territoire ennemi derrière le bandeau de Solid Snake, le légendaire soldat de la franchise Metal Gear Solid.

En plus des armes à feu clin d’œil à MGS (le FAMAS de MGS 1 et le FAL de MGS 5), Solid Snake pourra utiliser son mythique radar Soliton, lui permettant alors de savoir où se trouvent les gadgets et les ennemis dans un périmètre restreint. Et ce n’est pas tout, car notre bon clone de Big Boss pourra également craquer une charge lui permettant de voir les lignes de vision des ennemis proches de lui, mais cet avantage est à double tranchant car les opérateurs ennemis seront avertis de son action.

Pour ce retour à l’action, Solid Snake sera doublé par sa voix de toujours : David Hayter. Tout au long de cette saison aux couleurs de Metal Gear Solid, les joueurs pourront acquérir différents objets liés à la saga d’Hideo Kojima mais aussi des apparences d’opérateurs comme Psycho Mantis, Gray Fox, Meryl ou encore Revolver Ocelot (époque MGS 1).

Véritable lettre d’amour aux fans de Metal Gear Solid ou technique marketing pour attirer encore plus de joueurs nostalgiques du héros de chez Konami dans les filets de la machine Rainbow Six Siege X ? Amour pour un héritage perdu ou soif du portefeuille des joueurs ? Seul l’avenir de Siege X et Mobile pourra nous le dire, sachant qu’Ubisoft compte bien sur l’arrivée de la licence sur smartphone pour créer une nouvelle scène eSport Rainbow Six Mobile.