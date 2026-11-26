On le sait, The Witcher 4 est attendu au tournant. Après le succès colossal du troisième épisode et une trilogie qui a durablement marqué le RPG occidental, CD Projekt RED n’aura pas vraiment droit à l’erreur avec le nouveau chapitre des aventures de Ciri. Et visiblement, le studio polonais entend bien mettre toutes les chances de son côté. Il vient en effet de nouer un nouveau partenariat marketing avec Sony, avec une ambition qui dépasse le seul cas de son prochain jeu.

Sony veut sa part du gâteau

L’information a été dévoilée dans le cadre des résultats financiers de CD Projekt RED. Le studio a confirmé avoir signé un accord avec Sony Interactive Entertainment afin de renforcer la présence de ses jeux sur PlayStation. Cela concerne notamment leur visibilité sur les consoles du constructeur, mais aussi leur mise en avant au sein de l’écosystème PlayStation Plus.

Le gros morceau reste évidemment The Witcher 4. Sony accompagnera CD Projekt RED dans sa promotion, ce qui laisse entrevoir une campagne marketing commune autour du jeu. Pour le constructeur japonais, l’occasion est plutôt belle : s’associer à l’une des licences RPG les plus populaires de ces dernières années, c’est forcément intéressant au moment de donner de la visibilité à sa PS5.

Piotr Nielubowicz, directeur financier du studio, a d’ailleurs expliqué que cet accord devait soutenir les perspectives de CD Projekt RED pour cette année et les suivantes.

« Aujourd’hui même, nous avons signé de nouveaux accords de partenariat avec Sony Interactive Entertainment concernant la présence de nos jeux sur PlayStation et dans les abonnements PlayStation Plus, ainsi que notre collaboration dans le cadre de la prochaine campagne marketing de The Witcher 4. Cette coopération contribuera à soutenir nos perspectives commerciales et financières pour cette année et les années à venir. »

Une opération à la GTA 6 ?

Ce rapprochement rappelle forcément un autre dossier récent : celui de Sony et Rockstar Games autour de GTA 6. Le constructeur n’a jamais caché son intérêt pour les grosses productions capables de faire vendre des consoles, et le prochain jeu de CD Projekt RED coche beaucoup de cases.

On peut donc imaginer une présence renforcée de The Witcher 4 dans les communications PlayStation, avec des bandes-annonces, des présentations lors des événements du constructeur ou des séquences mettant en avant les possibilités techniques de la console. Pour l’instant, rien de tout cela n’a été détaillé officiellement, mais le terrain est clairement favorable à ce genre d’opérations.

Il faudra toutefois éviter de s’emballer sur un éventuel partenariat d’exclusivité. L’accord annoncé est avant tout marketing et commercial. Il ne signifie pas que les joueurs Xbox ou PC seront privés du jeu.

Reste maintenant à voir ce que ce partenariat donnera concrètement. The Witcher 4 ne devrait pas arriver avant 2028, et CD Projekt RED a encore du travail avant de pouvoir nous en montrer davantage. Mais une chose semble acquise : le studio prépare déjà le terrain pour son prochain grand rendez-vous. Et Sony compte bien être aux premières loges lorsque Ciri prendra la relève de Geralt.