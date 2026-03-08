Jeux vidéo français, entre succès et talents sous-estimés

Le 5 mars 2026, la cérémonie des Pégases a célébré le meilleur de la production de jeux vidéo française. Grand gagnant de la soirée : Clair Obscur: Expédition 33, premier jeu du studio Sandfall Interactive, qui est reparti avec quatre beaux trophées. Mais cette victoire rappelle aussi une autre réalité : la scène française regorge de talent et de jeux remarquables qui, parfois, passent sous les radars sans que l’on ait vraiment eu le temps de les remarquer.

Profitons de ce moment où la lumière s’attarde sur la création made in France pour creuser un peu plus loin. Au-delà des grands succès se cachent également une richesse immense de studios, de visions et d’univers qui méritent tout autant de reconnaissance.

Quand le jeu vidéo français laisse son empreinte narratif

Avant le succès monumental de Clair Obscur, plusieurs titres ont largement contribué à faire rayonner la création française à l’international. Parmi eux, on peut citer Detroit: Become Human de Quantic Dream, titre qui a marqué par son approche cinématographique poussée et ses récits à embranchements. Ce dernier a clairement redéfini les codes du genre. Autre exemple marquant : Life is Strange, développé par Dontnod Entertainment. Sa narration sensible et son écriture poignante ont touché toute une génération de joueurs et de joueuses.

La France s’illustre également à façonner des univers mémorables, c’est le cas dans le jeu Stray, développé par BlueTwelve Studio ou encore de la série A Plague Tale du studio Asobo Studio. L’identité visuelle et l’ambiance de ces jeux en font des piliers du savoir-faire français en terme de worldbuilding. Ces productions ont contribué à construire une véritable “french touch” vidéoludique, souvent reconnue pour une direction artistique forte et une approche narrative élaborée.

Sans oublier l’impact d’Ubisoft sur le monde du jeu vidéo depuis les années 90 avec ses licences phares telles que Rayman, qui aura bientôt droit d’ailleurs à une édition spéciale remasterisé pour fêter ses trente ans et Assassin’s Creed qui aujourd’hui encore rassemble plusieurs générations de joueurs. Professionnel de l’action/aventure, le géant français a exporté sans limites son savoir-faire à l’international.

Des pépites françaises encore trop discrètes

Limiter les jeux vidéo français aux plus grands succès serait passer à côté de ce qui fait vraiment sa richesse : une scène indépendante extrêmement créative.

Prenons Sifu, développé par le studio Sloclap. Avec son système de combat exigeant et sa mise en scène tout droit tirée des films d’art martiaux, le jeu a su séduire les joueurs en quête de défis techniques. Dans un registre différent, Road 96 du studio DigixArt propose un road-trip narratif et engagé dans lequel chaque choix du joueur façonne l’histoire et nous fait découvrir les personnages. D’ailleurs, le studio ne compte pas s’arrêter là, leur prochain projet Tides of Tomorrow attendu prochainement nous réservera sûrement de belles surprises.

La scène indépendante française se distingue également par sa sensibilité artistique. C’est notamment le cas de Dordogne, développé par Un Je Ne Sais Quoi et Umanimation, son esthétique rend un bel hommage aux paysages du sud-ouest, le tout entièrement peint à l’aquarelle. Plus récemment, Caravan SandWitch du studio Plane Toast a proposé à ses joueurs une aventure d’exploration douce et très contemplative. Au volant de votre petite caravane vous explorerez des paysages inspirés d’une Provence futuriste en savourant sa bande son apaisante, chantée en français.

Certains jeux vidéo français ont également réussi à s’imposer dans des genre compétitifs. Le Roguelike Dead Cells du studio Motion Twin est devenu une référence du jeu indépendant moderne. Il a même eu droit a un portage mobile par l’éditeur Playdigious. Du côté des productions plus ambitieuses, le studio Arkane Lyon a marqué de son sceau l’industrie avec Deathloop, un FPS salué par sa communauté pour son level design ingénieux et hors du commun.

Dans un cadre plus contemplatif, Jusant de Dontnod Entertainment et plus récemment Cairn de The Game Bakers nous ont offert des expériences d’escalade et de contemplation d’une rare poésie. Il semblerait que les montagnes rocheuses inspirent particulièrement nos studios français.

Le succès de Clair Obscur: Expédition 33 aux Pégases est une belle nouvelle pour la création et les talents français. Cela étant, il rappelle aussi que derrière chaque grand succès médiatique se cache tout un écosystème de petits studios talentueux souvent moins mis en avant.

Des blockbusters narratifs aux expériences indépendantes les plus audacieuses, la France continue de démontrer qu’elle est l’une des scènes créatives les plus dynamiques du jeu vidéo mondial. Si certains jeux bénéficient naturellement de plus de lumière que les autres, cela ne retire en rien le talent des nombreux studios qui travaillent dans l’ombre. Au contraire : c’est finalement peut-être en explorant ces œuvres moins visibles que l’on découvre les propositions les plus surprenantes et parfois les plus gratifiantes.