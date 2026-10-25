Xbox clarifie le fonctionnement du cloud gaming payant

C’était déjà annoncé : le cloud gaming illimité chez Microsoft, c’est (presque) fini. Ces dernières semaines, Microsoft a mis sa nouvelle formule à l’essai au près des Xbox Insiders, qui ont pu s’essayer aux packs d’heures prépayées de cloud gaming avant un déploiement grand public du dispositif en novembre prochain.

L’offre de cloud gaming de Microsoft ne sera ainsi plus limité aux simples utilisateurs du game pass, qui verront leur nombre d’heures d’utilisation limitées pour les nouveaux abonnés. Avec le « Cloud Playtime », les utilisateurs de produits Microsoft pourront s’offrir du temps de jeu : 3,99$ pour dix heures, 7,99$ pour vingt cinq heures et 11,99$ pour cinquante heures. Une offre qui peut être intéressante pour certains profils, pour peu qu’ils possèdent déjà des jeux compatibles avec le système.

Face à des coûts qui montent, le cloud gaming serait LA solution ?

On le sait, le jeu vidéo est un passe temps de plus en plus cher. Des composants qui rendent les consoles et les ordinateurs moins abordables, un marché de l’occasion qui risque de chuter avec la fin du support physique… tant d’éléments qui risquent d’exclure beaucoup de joueurs des futures générations. Face au casse-tête qui se profile à l’horizon pour tous les constructeurs, une structure de cloud gaming rodée pourrait permettre d’atténuer (au moins en partie) les retombées.

Le problème, c’est que le cloud gaming coûte cher à celui qui en est l’émetteur. Ces structures de streaming sont coûteuses puisqu’elles ont besoin des mêmes composants que l’IA. Ainsi, développer un modèle pérenne est largement plus complexe que de créer un « Netflix du jeu vidéo », auquel le game pass pouvait être comparé.

C’est l’une des raisons apparentes de ce changement : un usage sans restriction du cloud pour du jeu vidéo n’est pas rentable, et les coûts montent d’autant plus côté Microsoft lorsque le nombre de joueurs augmente. Limiter l’usage du cloud au sein du game pass, et lui donner un prix en dehors devrait, logiquement, rationaliser son usage du côté des utilisateurs.

Un usage qui, apparemment, resterait assez marginal : Microsoft estime que cette nouvelle offre causerait une hausse des coûts chez environ 4% des joueurs en cloud gaming déjà abonnés au Game Pass. Par ailleurs, l’offre se veut, pour l’instant plutôt permissive, puisque les heures achetées resteront disponibles indéfiniment et que les utilisateurs pourraient également se tourner vers une option gratuite… pour peu qu’ils acceptent de voir leurs parties entrecoupées de publicité.

Lors de la Gamescom, Asha Sharma promettait que le cloud gaming permettrait d’inclure les joueurs aux moyens les plus modestes dans un monde où les consoles atteindraient des prix inaccessibles. Cependant, il est clair que l’application concrète est bien moins séduisante. D’autant plus qu’il ne s’agit que du départ : si le modèle suivi par Xbox est bel et bien celui des services de streaming vidéo, alors il est fort probable que le modèle soit amené à devenir de plus en plus restrictif…