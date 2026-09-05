Xbox limite le temps de cloud gaming offert sur le Game Pass

Après la fin du jeu physique annoncée chez Playstation, c’est au tour de Microsoft de s’illustrer : l’offre Xbox Cloud Gaming du Game Pass sera désormais limitée à un certain nombre d’heure par mois, selon le type d’abonnement, dès novembre. Le Game Pass Essential inclura cinq heures de jeu par mois, le Premium, dix heures par mois et l’Ultimate, quinze heures par mois.

Comme toujours, ce sont les finances qui justifient ce choix. Un nombre de plus en plus important de joueurs passent de plus en plus de temps sur le service, ce qui augmenterait les coûts du côté de Microsoft. En faisant du cloud gaming un service en soi, pour lesquels les joueurs paieront, Xbox affirme pouvoir garantir un investissement plus important dans les performances et la fiabilité du service.

Une décision qui fait grincer des dents, implémentée de manière progressive

Certes, Xbox veut limiter son offre, mais ce seront surtout les nouveaux abonnés au service Game Pass qui devraient être concernés. Depuis l’annonce, les abonnés actuels de divers pays, dont la France, ont reçu un email détaillant plus précisément les changements qui seront implémentés en novembre.

L’annonce privée assure que les personnes disposant d’un Game Pass actuellement devraient conserver un accès illimité au Xbox Cloud Gaming, sans restriction… pour l’instant. Xbox assure que « si » la limite devait concerner les abonnés anciens à l’avenir, alors ils seraient prévenus une soixantaine de jours à l’avance.

Il est fort probable que ce cadeau ne provienne pas du bon coeur de Microsoft, c’est aussi un enjeu légal, pour s’assurer d’être en règle avec les droits de consommateurs dans les pays concernés par l’e-mail. Par ailleurs, les ré-abonnements ne seront pas concernés par le traitement préférentiel, cela signifie donc que les utilisateurs souhaitant disposer du cloud gaming de manière illimitée pour l’instant devront s’assurer de maintenir leur abonnement.

Au-delà de l’arrière goût désagréable laissé par l’annonce, Xbox donne surtout l’impression de discrètement déplacer la place du cloud gaming dans son offre. Alors que c’était, jusqu’à présent, un avantage du Game Pass, il devient désormais un service concret, avec un tarif à l’heure. Un glissement qui n’est pas anodin, alors que les prix de composants d’ordinateurs continuent de grimper et que les prochaines consoles devraient être plus chères que jamais.

En proposant cette nouvelle offre dès maintenant, Xbox prend la main. Le cloud gaming sera mené à se développer à mesure que les prix des composants continueront de monter. En détachant dès maintenant le Xbox Cloud Gaming de l’offre Game Pass, le constructeur se place relativement tôt sur un marché où il pourrait prendre de la place, selon le prix auquel l’heure de jeu sera facturée…