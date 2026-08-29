Xbox Project Helix – Asha Sharma annonce « une famille » d’appareils

Dans le cadre de la Gamescom, la BBC a pu rencontrer Asha Sharma, PDG d’Xbox sur le stand de la marque. Dans un entretien plutôt consensuel, où le sujet des licenciements a soigneusement été évité, la journaliste a toutefois rapidement essayé de faire désavouer l’ancienne direction par l’actuelle. Mais Sharma ne s’est pas laissé entrainer, et plutôt que de critiquer les décisions de Phil Spencer, elle a repris certains de ses moto.

Ainsi, quand la journaliste lui demande si, avec la multiplication des supports permettant de jouer à la Xbox, on avait toujours réellement besoin d’une Xbox, la PDG lui répond que la console restera l’endroit de l’expérience « de référence », mais que l’entreprise souhaite laisser le libre choix aux joueurs. C’est exactement le discours que tenaient Phil Spencer et Sarah Bond avec le programme Xbox Anywhere.

Asha Sharma se dit aussi favorable au choix en ce qui concerne le format des jeux, physique ou dématérialisé, en écho au débat qui a lieu en ce moment entre l’industrie et les joueurs :

« Je sais que les joueurs aiment profondément le média physique, et je sais qu’il y a de nombreux avantage avec le format dématérialisé, et je souhaite faire en sorte que les joueurs aient le choix en la matière » – Asha Sharma (voir la vidéo ci-dessous, à 2 min. 40).

Une déclaration étonnante quand tout ce qu’on lit depuis plusieurs semaines nous dit que la prochaine Xbox sera dépourvue de lecteur optique, et que la dernière initiative du constructeur est de nous permettre de « transformer » nos jeux physiques en licences numériques, comme pour préparer la transition.

Néanmoins, refusant de répondre à une question directe de l’intervieweuse, la PDG n’a ni confirmé, ni infirmé, que la prochaine Xbox n’aurait pas de lecteur. Au lieu de ça, elle a indiqué que le Project Helix n’était pas tant une console qu’une « famille d’appareils ». Un peu comme la gamme Xbox Series est une « famille d’appareils » constituée des modèles X et S ? Peut-être que la gamme Helix comprendra un peu plus de segments, incluant potentiellement la fameuse Xbox portable dont on parle depuis plusieurs années, et testée à travers le partenariat avec Asus pour la console Xbox ROG Ally ? Peut-être le projet de boitier permettant d’accéder au cloud d’Xbox sera-t-il réactivé ?

Mais surtout, on pense à une gamme « évolutive » de machines et d’accessoires, avec par exemple, une console moins chère, avec peu de RAM et peu de stockage, qu’on pourrait faire évoluer ensuite au gré des besoins et des possibilités financières. Sharma l’explique : au-delà des capacité des machines, les progrès sur lesquels les fabricants de consoles doivent travailler concernent essentiellement le prix des machines, en pleine RAMpocalypse (« all of the industry needs to start to innovate on affordability and efficiency »).

Le lecteur perspicace se dira que ce modèle ressemble quand même très fort à celui du PC. Mais là encore, ce n’est pas la première fois qu’on entend que Xbox tend à se rapprocher de cet écosystème…