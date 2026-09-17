Test Hot Wheels Infinite Rush – Le grand retour des petites voitures rapides et furieuses

Vous avez sûrement déjà joué avec l’une d’entre elles en étant petit ? Ou peut-être étiez-vous plus branché Majorette ? Quoi qu’il en soit, ce qu’on ne peut pas retirer à la marque Hot Wheels, c’est d’avoir fait rêver bon nombre d’enfants le temps d’un après-midi endiablé où différentes petites voitures se livraient à des courses effrénées sur des circuits complétement loufoques. Tout était possible : une Porsche Taycan tentant de doubler la Batmobile, une McLaren lancée dans un concours de sauts en tobogans ou encore une Formule 1 tentant d’esquiver les mâchoires d’un dinosaure. C’est cette folie créative qui caractérise la marque.

Dans les opus précédents de la franchise, les jeux n’étaient que de simples jeux de course, tout à fait sympathiques au demeurant, et cette envie d’exploration et de découverte était quelque peu en retrait. Cette fois, Hot Wheels Infinite Rush joue la carte du monde ouvert pour retranscrire cette ambiance bac à sable qui caractérise avant tout la marque.

(Test de Hot Wheels Infinite Rush réalisé sur PS5 à partir d’une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Un monde ouvert riche en activités

La grosse nouveauté de ce Hot Wheels Infinite Rush est son monde ouvert. Les petites voitures que nous contrôlons ne sont plus uniquement cantonnées à une succession de circuits, nous avons désormais la possibilité d’explorer un vaste monde composé de quatre îles. Toutes possèdent un environnement différent lié à la gigantesque créature qui trône en son milieu. Par exemple, le gorille, cousin de King Kong présent dans les sets de jeu, est lié à un environnement urbain. Traverser chacune des îles ne vous demandera pas plus d’une poignée de minutes, mais le chemin emprunté ne se résumera pas à une ligne droite, car beaucoup d’activités (secondaires ou principales) vous demanderont de faire demi-tour.

Entre des missions de recherche d’objets, de destruction de décors, de concours de drift ou encore de photographie de panoramas, il n’y a pas vraiment le temps de s’ennuyer au pays des Hot Wheels. Toutes ces petites missions sont réalisables facilement, rapidement et sans restriction technique imposée sur vos véhicules. En dehors des courses qui composent l’histoire principale, qui, elles, imposent d’utiliser l’une des quatre classes de véhicules disponibles, l’ensemble du jeu peut être fait et parcouru comme bon vous semble. Vous préférez foncer en utilisant votre nitro ? La classe Speeder est faite pour vous. Vous êtes nostalgique de Fast & Furious: Tokyo Drift ? Choisissez le Dérapeur…

Une pléthore de contenu qui va vous rendre nostalgique

Comme dans la plupart des jeux en monde ouvert, l’un des intérêts principaux de l’exploration réside dans la complétion. Hot Wheels Infinite Rush regorge d’objets en tout genre à récupérer. Outre les simples rouages et autres autocollants ne servant qu’à obtenir le 100 % sur chaque île, le jeu vous permet d’obtenir une véritable collection de petites voitures, un peu à la manière d’un jeu de cartes à collectionner ou d’un coffre à jouets numérique. Vous ne pourrez pas en prendre le contrôle, mais elles seront disponibles dans une large galerie vous permettant alors de vous souvenir de vos modèles favoris.

Pour parfaire votre collection, vous pourrez traquer, poursuivre et courir contre les très prisés Daredevil. Ces véhicules apparaissent aléatoirement lors de votre déambulation et, en vous rapprochant d’eux, vous pourrez les défier pour tenter de remporter le véhicule dans votre collection.

En accomplissant diverses tâches, vous aurez accès à des pièces rush vous permettant d’acheter différents véhicules appartenant aux quatre classes. Chaque concessionnaire de chaque île possède ses propres voitures et vous devrez vous accrocher au levier de vitesses pour toutes les avoir dans votre garage.

En parlant de garage, celui de Hot Wheels Infinite Rush vous permettra de customiser votre voiture comme vous le souhaitez. Son produit par le pot d’échappement, couleur des différentes parties de la voiture… Rien de révolutionnaire ni de très poussé, mais vous pourrez afficher votre style en multijoueur lors des courses classées. Vous aurez également la possibilité de partager votre livrée en ligne et les joueurs la trouvant à leur goût pourront vous l’emprunter. Toujours côté garage, à force d’exploration et de victoires, vous débloquerez des emplacements d’amélioration pour votre voiture. Au nombre de quatre, ces ajouts peuvent vous permettre de recharger plus vite votre nitro, de mieux contrôler vos dérapages ou vos vols planés.

Une expérience arcade parfaite ?

Hot Wheels Infinite Rush est un jeu relativement complet, mais dans les faits, il reste très, voire trop simple. Même en difficulté maximale, l’IA aura un comportement étrange et, au lieu de gérer correctement les approches en course, les véhicules adverses viendront au contact, transformant alors l’intelligence artificielle en agressivité artificielle. La seule complexité sera d’esquiver tant bien que mal les autres concurrents.

Côté gameplay, le jeu (comme ses prédécesseurs) est très arcade : une touche pour accélérer et une pour freiner et drifter, et c’est à peu près tout. L’accessibilité du titre est son fer de lance, et le jeu est avant tout destiné à un jeune public. Mais n’aurions pas été contre une conduite moins arcade dans les modes de difficulté plus élevés. Certes, nous restons dans l’univers de Hot Wheels, mais une gestion plus poussée des dégâts et des cascades auraient été bienvenue.

Enfin, sauf si vous êtes un grand complétiste dans l’âme (ce que nous sommes) et/ou un fan des petites voitures Hot Wheels (ce que nous sommes également) l’intérêt du jeu est plutôt limité. Durant nos phases de jeu, nous avons tout de suite été conscients de ce biais : l’attrait pour l’univers des petites voitures de métal et des circuits aux courbes abracadabrantesques est une donnée essentielle pour apprécier le jeu. Notons tout de même que l’amour pour l’univers Hot Wheels se sent dans la réalisation du jeu et rien que pour ça, une petite virée sur le circuit s’impose.

Hot Wheels Infinite Rush a parfaitement réussi son passage de simple jeu de course à jeu d’exploration et de course en monde ouvert. Le plaisir de jeu est instantané et, le gameplay extrêmement simple à prendre en main et son contenu important plairont au plus grand nombre et permettront également à un plus jeune public de se faire la main sur un jeu de course beau, fluide et complet. Pour les joueurs les plus aguerris, le côté collection nostalgique et bac à sable seront les arguments à prendre en compte. Un jeu de course fun et faisant la part belle à la complétion et à l’exploration, que demander de plus ?