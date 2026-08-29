Quelles sont les sorties jeux vidéo de septembre 2026 ?

Septembre marque chaque année le début des grandes sorties jeux vidéo, mais cette fois le calendrier prend une ampleur rarement vue. Avec une succession de titres majeurs qui s’enchaînent sans répit, le mois s’impose comme le véritable coup de d’envoi de la fin d’année. Les studios semblent avoir concentré leurs lancements, et chaque semaine apporte son lot de nouveautés riches en découvertes. Cependant, cette densité exceptionnelle crée aussi un véritable carambolage de sorties qui mettra à rude épreuve votre porte-monnaie, obligeant les éditeurs à se battre pour faire exister leurs créations dans un calendrier saturé.

Cette concentration inhabituelle n’est sans doute pas un hasard : l’arrivée très attendue de Grand Theft Auto VI en novembre pousse de nombreux éditeurs à avancer leurs lancements pour éviter d’être éclipsé par le mastodonte de fin d’année. Résultats, ce mois de septembre donne le ton sur un automne vidéoludique particulièrement intense. Des choix douloureux attendent joueuses et joueurs, alors voyons maintenant ce que les les sorties jeux vidéo de septembre 2026 nous réservent.

PlayStation 5

Crimson Moon – 01/09

Moonlighter 2: The Endless Vault – 02/09

SpeedRunners 2: King of Speed – 03/09

BioEden – 03/09

Marsupilami 2: Salsa Palombia – 03/09

The Blood of Dawnwalker 03/09

NBA 2K27 – 04/09

Onimusha: Way of the Sword – 04/09

Bus Simulator 27 – 08/09

Halloween – 08/09

Valheim – 09/09

Barbarian Saga: The Beastmaster – 09/09

Hot Wheels Infinite Rush – 10/09

Screenbound – 10/09

BrokenLore: Don’t Lie – 10/09

RuneScape: Dragonwilds – 15/09

Marvel’s Wolverine – 15/09

Aniimo – 16/09

Akiba Lost – 17/09

Trine 6: Together in Time – 17/09

Trails in the Sky 2nd Chapter – 17/09

The Walking Dead: Streets of Survival – 18/09

Garfield: Escape from Monday – 24/09

Control: Resonant – 24/09

Silent Hill: Townfall – 24/09

Nivalis Nights – 29/09

Minecraft Dungeons II – 29/09

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered – 29/09

XBOX Series

Crimson Moon – 01/09

Moonlighter 2: The Endless Vault – 02/09

SpeedRunners 2: King of Speed – 03/09

BioEden – 03/09

Marsupilami 2: Salsa Palombia – 03/09

The Blood of Dawnwalker 03/09

NBA 2K27 – 04/09

Onimusha: Way of the Sword – 04/09

Bus Simulator 27 – 08/09

Halloween – 08/09

Valheim – 09/09

Barbarian Saga: The Beastmaster – 09/09

Hot Wheels Infinite Rush – 10/09

Screenbound – 10/09

BrokenLore: Don’t Lie – 10/09

RuneScape: Dragonwilds – 15/09

Aniimo – 16/09

Trine 6: Together in Time – 17/09

Trails in the Sky 2nd Chapter – 17/09

The Walking Dead: Streets of Survival – 18/09

Garfield: Escape from Monday – 24/09

Control: Resonant – 24/09

Minecraft Dungeons II – 29/09

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered – 29/09

Nintendo Switch 2

Orbitals – 03/04

Moonlighter 2: The Endless Vault – 02/09

BioEden – 03/09

NBA 2K27 – 04/09

Onimusha: Way of the Sword – 04/09

Valheim – 09/09

Hot Wheels Infinite Rush – 10/09

RuneScape: Dragonwilds – 15/09

Fire Emblem: Fortune’s Weave – 17/09

Another Eden Begins – 17/09

Akiba Lost – 17/09

Trine 6: Together in Time – 17/09

Trails in the Sky 2nd Chapter – 17/09

The Walking Dead: Streets of Survival – 18/09

Minecraft Dungeons II – 29/09

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered – 29/09

PC

Crimson Moon – 01/09

Moonlighter 2: The Endless Vault – 02/09

SpeedRunners 2: King of Speed – 03/09

BioEden – 03/09

Marsupilami 2: Salsa Palombia – 03/09

The Blood of Dawnwalker 03/09

NBA 2K27 – 04/09

Onimusha: Way of the Sword – 04/09

WeelMates – 07/09

Bus Simulator 27 – 08/09

Halloween – 08/09

Valheim – 09/09

Barbarian Saga: The Beastmaster – 09/09

Hot Wheels Infinite Rush – 10/09

Screenbound – 10/09

BrokenLore: Don’t Lie – 10/09

Wardogs – 10/09

RuneScape: Dragonwilds – 15/09

Aniimo – 16/09

Akiba Lost – 17/09

Trine 6: Together in Time – 17/09

Trails in the Sky 2nd Chapter – 17/09

Endless Legend II – 17/09

Another Eden Begins – 17/09

The Walking Dead: Streets of Survival – 18/09

Garfield: Escape from Monday – 24/09

Control: Resonant – 24/09

Silent Hill: Townfall – 24/09

Nivalis Nights – 29/09

Nivalis Nights – 29/09

Minecraft Dungeons II – 29/09

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered – 29/09

Septembre 2026 s’annonce donc comme intense et riche en sorties jeux vidéo. Et vous, quels titres allez-vous choisir dans dans ce flot de nouveautés ? Dites le nous en commentaires.