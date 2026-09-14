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Diablo V – Un nouveau départ pour célébrer les trente ans de la série ?

Diablo V annoncé pour le printemps 2029, célébrant les trente ans de la franchise.

Nero

Né avec une manette entre les mains, biberonné aux jeux de combat et élevé aux RPG. Toujours partant pour parler de Fire Emblem ou pour voir qui est le plus chaud sur Street Fighter. Mon plus grand rêve est, un jour, de piloter un Gundam ou un Eva. See you sur New Game Plus, Space Cowboy !

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