Diablo V – Un nouveau départ pour célébrer les trente ans de la série ?

La cérémonie d’ouverture de la BlizzCon 2026 était clairement placée sous le signe de World of Warcraft et de ses nombreuses annonces. Pourtant, Blizzard n’a pas manqué de profiter de l’événement pour célébrer comme il se doit les trente ans de Diablo.

Avec des annonces qui oscillent entre nostalgie et renouveau, difficile de savoir ce que Blizzard prépare vraiment pour l’avenir de sa série.

Le nouveau chapitre : Diablo V

Après un Diablo IV qui avait connu un véritable succès commercial, mais des retours critiques bien plus mitigés, la licence semblait s’être installée dans un ventre mou, principalement portée par un noyau dur de joueurs fidèles, mais peinant à s’élargir. Et c’est peut-être ce que Blizzard souhaite changer en dévoilant une nouvelle ère pour la série avec Diablo V.

Annoncé à l’aide d’un trailer toujours aussi somptueux, comme Blizzard sait les faire, Diablo V se situe dans un monde détruit où Sanctuaire est tombé et où Diablo a gagné. Une situation particulièrement dramatique qui laisse déjà envisager des changements drastiques pour la série, alors que, pour le moment, aucune véritable information sur le jeu n’a été révélée.

Toutefois, cette annonce interroge puisqu’elle survient seulement trois ans après la sortie de Diablo IV. Bien que ce cinquième opus ne soit attendu que pour le printemps 2029, soit finalement six années après son prédécesseur, difficile de ne pas voir une sorte d’aveu d’échec de la part de Blizzard, qui chercherait à tourner rapidement la page d’un épisode qui aurait moins convaincu. Cela est d’autant plus troublant que Diablo III et Diablo IV avaient été séparés par plus d’une décennie. Même s’il est probable que l’annonce de ce nouvel opus a été pensée pour coïncider avec les trente ans de la série, il ne serait pas surprenant que la production de ce cinquième épisode ait été prématurée.

Cependant, il ne faudrait pas enterrer Diablo IV trop vite. Blizzard ne semble pas encore décidé à l’abandonner. Au contraire, cette BlizzCon semble même montrer que le jeu va servir de véritable passerelle entre le passé et l’avenir de la licence.

Détruire pour tout reconstruire

Dès le 15 septembre prochain, une mise à jour intégrera à Diablo IV la saison de l’Héritage infernal, un événement célébrant les trente ans de Diablo. Celui-ci marquera notamment le retour des démons primordiaux et de Deckard Cain, absent depuis le troisième épisode, et permettra surtout de récupérer des récompenses et de l’équipement exclusifs tirés de chaque ère de Diablo. Une manière pour Blizzard de faire de Diablo IV le principal vecteur de célébration de cet anniversaire et de réunir aussi bien les fans des premiers jours que les nouveaux venus.

Blizzard en a également profité pour annoncer l’arrivée du premier pack de classe pour le jeu : les Amazones, qui feront leur arrivée dans Diablo IV au cours du premier semestre 2027. Une annonce d’extension assez surprenante pour un jeu dont l’éditeur vient, dans le même temps, de dévoiler le successeur.

Blizzard semble vouloir jouer sur les deux tableaux, nouveauté et nostalgie. Une stratégie qui interroge sur le véritable avenir de la licence. En effet, si Blizzard semble déterminé à redonner un second souffle à son quatrième épisode, pourquoi, en même temps, lui donner une date d’expiration ? Et si, avec ce cinquième opus, Blizzard cherchait à tout détruire pour tout reconstruire ? À faire tomber une fois pour toutes Sanctuaire et donner une chance à la série de séduire un nouveau public.

L’annonce d’une série d’animation Netflix située dans l’univers de Diablo pourrait d’ailleurs aller dans ce sens. Aucun détail n’a encore été dévoilé, mais cette adaptation pourrait servir de nouveau point d’entrée dans la franchise, démontrant ainsi la volonté de Blizzard d’élargir l’audience susceptible de s’intéresser à la licence.

Bien sûr, il est encore tôt pour savoir réellement quelles ambitions se cachent derrière ces nouveau projets. Mais après trente ans et un dernier épisode qui a plutôt « déçu », il ne semble pas si absurde d’imaginer la licence tenter une nouvelle approche du hack’n slash. Reste désormais à savoir si Blizzard profitera réellement des ruines de Sanctuaire pour réinventer sa licence, ou si Diablo V cherchera plutôt à conforter ses fans dans ce qu’ils connaissent déjà.