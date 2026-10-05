Pour Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), il faut augmenter le prix des jeux vidéo

Le prix de GTA VI a longtemps été l’objet de toutes les spéculations, avec des rumeurs qui laissaient entendre que le jeu dépasserait la barre symbolique des 100 €. Si le titre de Rockstar ne coûtera finalement « que » 79,99 € dans sa version de base, il se place malgré tout dans la moyenne haute des tarifs, sans parler de ses éditions ultimes et autres coffrets collector qui atteignent des sommes à trois chiffres. Le succès déjà assuré du mastodonte peut-il déclencher une hausse des prix à court terme sur toute l’industrie ? C’est en tout cas ce qu’espère Martin Klima, le cofondateur de Warhorse Studios.

Rockstar, grand exemple pour les studios ?

Selon Klima, augmenter le prix est une question de survie. Dans une interview accordée à PC Gamer, il explique que les jeux coûtent de plus en plus cher à produire, et qu’il ne reste que peu de solutions pour les rentabiliser. Soit les studios peuvent passer par des microtransactions, soit les proposer à un tarif plus élevé. « [C’est le dernier recours] mais tout le monde est terrifié à l’idée de le faire. J’espère que GTA VI ouvrira la voie et nous permettra à tous d’augmenter nos prix. [Rockstar et Take-Two] sont les seuls à pouvoir se le permettre, ou à pouvoir oser. »

Les attentes autour de GTA VI sont telles qu’effectivement, peu importe le prix auquel Rockstar vendra son jeu, les fans seront au rendez-vous. Mais est-ce que ce sera le cas pour d’autres titres ? La hausse de tous les prix semble être dans l’ère du temps (côté hardware aussi, notamment à cause du coût de la RAM…), mais peut-on vraiment croire que cela suffira à sauver les studios ?

Difficile de donner tort à Martin Klima quant à l’état désastreux de l’industrie du jeu vidéo, tant il ne se passe pas une semaine sans qu’on évoque des licenciements massifs ou des fermetures. Mais son argument semble tout de même se limiter au modèle AAA, qui apparaît de plus en plus en fin de vie. Il y a quelques semaines, Amir Satvat (connu pour son implication après des chercheurs d’emploi dans l’industrie vidéoludique) expliquait qu’une mutation était nécessaire, mais il proposait plutôt de se tourner vers des AA à moins de 30 €, avec un coût de développement bien moins élevé.

L’argument de la hausse des coûts de production est aussi quelque peu paradoxal quand on voit certains studios prendre à fond le virage de l’IA, qui, on l’imagine, permet de réaliser des économies non négligeables. Est-ce donc là l’avenir du dixième art tel qu’il est envisagé par les dirigeants de l’industrie : vendre les jeux à des prix exorbitants, produire du slop à bas coût, ou mourir ? Croisons les doigts pour que Kingdom Come Deliverance III et le futur jeu de Warhorse Studio dans l’univers de Tolkien n’entrent dans aucune de ces cases.