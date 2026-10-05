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Pour Warhorse Studios (Kingdom Come Deliverance), il faut augmenter le prix des jeux vidéo

Pour Warhorse Studio, il faut que les prix des jeux vidéo augmentent

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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