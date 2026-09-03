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Gamescom – L’industrie du jeu vidéo doit-elle faire son « reset » ?

Licenciements, coûts exorbitants... l'industrie du jeu vidéo a-t-elle besoin d'un grand reset ?

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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