Sous les 50€, le tarif des jeux double A plébiscité

D’un côté, on trouve les augmentations de prix régulières, de 60 à 70 euros, puis à 80 euros, fixant pour le jeu vidéo une espèce de norme établie qu’on aura bien des difficultés à justifier (comme les 30% de commission des plateformes). De l’autre, des jeux qui ont fait parler aussi pour leur tarif insolent en regard de leur qualité et de leur score Metacritic, comme si un bon jeu ne devait pas être aussi peu cher.

On pense à Hollow Knight Silksong, gros, gros succès de l’année dernière, avec un joli 90 sur Metacritic, et affiché à seulement 20€. Un tarif qui avait même été critiqué par certains professionnels, arguant que le prix du jeu allait dévaluer tous les autres en comparaison : comment un jeu vidéo pourrait-il s’afficher à 40 ou 50 euros, soit plus du double de Silksong, en étant « à peine aussi bon » ?

Et on comprend l’inquiétude. Avec le niveau d’attente généré par le titre, il était à peu près garanti que les ventes allaient suivre, et le studio pouvait se permettre ce tarif très agressif. Des jeux moins en vue, ayant moins la garantie du nombre de copies écoulées, auront plus de difficultés à faire ce pari.

Et le titre n’est pas le seul à avoir fait parler de lui pour son prix : Helldivers II, succès surprise à ce niveau sur PS5, a été lancé à 40€, soit « moitié prix » en comparaison des exclusivités traditionnelles sur la machine. Et comment ne pas mentionner Clair Obscur: Expedition 33, moissonneur de récompenses, lancé également sous les 50€.

La répétition du modèle de jeux « moins chers » et à succès n’est pas une coïncidence : le secteur du jeu AA vendu une cinquantaine d’euros est celui qui est le plus dynamique, ainsi que l’a mesuré l’analyste Newzoo : « Le prix milieu de gamme est le nouveau point fort, sur tous les supports », déclare ainsi l’analyste, cité par Polygon.

Sur Xbox, où la progression est un peu moins forte car ces jeux « milieu de gamme » sont ceux qu’on retrouve en priorité sur le Game Pass, à l’image, justement, de Clair Obscur, on observe toutefois une progression de 45% entre 2022 et 2025 de ce type de titres. Sur PC, les ventes de jeux affichés dans cette gamme de prix progressent de 60%. Et sur PlayStation, ces mêmes titres ont vu leurs revenus grimper de 99% sur la même période !

Il est intéressant de noter, comme le fait Newzoo, que si les joueurs plébiscitent des jeux « moins chers », ils ne jouent pas à n’importe quoi à n’importe quel prix. Ainsi, les jeux free to play ont de plus en plus de mal à s’installer, ainsi qu’en témoignent l’expérience malheureuse d’Highguard, ou les fluctuations dangereuses que connait The Finals, et leurs revenus comme le temps de jeu qui leur est consacré diminuent. Epic Games s’est même déclaré dans l’obligation d’augmenter les prix des Vbucks pour continuer à financer Fortnite (« pour aider à payer les factures », pour citer exactement le communiqué d’Epic !).

Notons aussi que vendre un jeu vidéo à un prix « milieu de gamme » ne suffit pas pour en faire un succès retentissant. Marathon, proposé à 40€ ne semble en effet pas exploser les records de ventes. Nous ne disposons pas encore de chiffres à ce sujet, mais justement : si des millions de copies avaient été écoulées, le studio et l’éditeur auraient communiqué sur le succès… La baisse drastique du nombre de joueurs sur Steam depuis le lancement du jeu n’est pas non plus un signe encourageant.

Bien entendu, tous les calculs de moyennes vont être bouleversés par le raz-de-marée annoncé de GTA VI, dont on dit qu’il pourrait oser franchir le pas du jeu à 100€ (et bien qu’aucune information officielle n’aille dans ce sens). À l’inverse, ces considérations pourraient aussi faire réfléchir Rockstar et le pousser à ne pas trop exagérer pour rester aligné avec les pratiques des consommateurs.