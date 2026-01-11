De l’échec du free-to-play à une sortie en jeu payant : la dernière chance de Towerborne

Développé par Stoic Studio (The Banner Saga) et édité par Xbox Game Studios, Towerborne s’apprête enfin à quitter son accès anticipé, débuté en septembre 2024. Microsoft a officialisé la nouvelle : la version 1.0 débarquera le 26 février 2026. Mais plus qu’une simple date de sortie, c’est une métamorphose complète du jeu qui a été annoncée.

Un échec retentissant

Il faut dire que l’accès anticipé de Towerborne a pris des allures de chemin de croix. Malgré un concept intéressant de beat’em up coopératif et une esthétique prometteuse sur le papier, la sauce n’a jamais pris. Conçu initialement comme un free-to-play, le titre a peiné à fédérer : un départ à seulement 500 joueurs en septembre 2024, un pic atteignant les 1000 joueurs en juin 2025 de manière très éphémère, pour s’effondrer sous la barre critique des 50 joueurs simultanés seulement un mois après (selon SteamDB).

Dans un contexte où Microsoft n’a pas hésité à couper les vivres à de nombreux projets partenaires, le silence radio entourant Towerborne ces derniers mois laissait craindre le pire : une annulation pure et simple.

Le grand virage : un jeu à achat unique, un mode solo, et l’arrivée sur PS5

Coup de théâtre en ce début d’année : non seulement le jeu sort, mais il change tout. Towerborne sera disponible sur Xbox Series, Windows, Steam… et PlayStation 5 ! Une ouverture à la concurrence qui s’accompagne d’un revirement total du modèle économique.

Là où l’industrie a tendance à transformer les jeux payants en échec vers le free-to-play, Stoic Studio et Microsoft prennent le contre-pied total. Exit le modèle gratuit et ses trop nombreuses microtransactions décriées durant l’early access : Towerborne devient un jeu premium à achat unique, disponible à 25€, et disponible sur le Game Pass à partir de la formule Premium. La boutique de cosmétiques ferme ses portes, et tous les skins seront désormais déblocables gratuitement, simplement en jouant.

Pour justifier ce nouveau prix, le contenu a été massivement revu. L’obligation de jouer en coopération ainsi qu’en ligne disparaît : le jeu est désormais entièrement jouable en solo et hors ligne. Une modification structurelle majeure qui s’accompagne de nombreuses nouveautés pour la version 1.0 :

Nouveaux boss (dont le boss final de l’histoire)

Nouveau biome à visiter

Nouvelles quêtes secondaires

Rééquilibrage complet du gameplay et de la difficulté

De nouveaux skins à débloquer (gratuitement)

Un pari risqué mais salutaire ?

Cette sortie officielle revêt un enjeu capital. En menant ce projet à son terme malgré des statistiques catastrophiques, Stoic Studio et Xbox ont réussi un petit exploit dans le climat actuel : celui d’éviter l’annulation et les licenciements qui frappent si souvent l’industrie ces derniers temps. L’équipe a pu travailler sur cette refonte jusqu’au bout.

Cependant, l’avenir reste incertain. Si ce passage au format premium et l’ouverture au public PlayStation ne suffisent pas à inverser la tendance et à faire remonter le compteur de joueurs (qui stagne toujours à 20 actuellement), rien ne garantit que le studio sortira indemne de l’aventure. Le 26 février sonnera donc l’heure de vérité pour les créateurs de The Banner Saga et Towerborne.