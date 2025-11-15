(Encore) des licenciements chez Crystal Dynamics

Crystal Dynamics remet le couvert, et licencie encore des employés. Ce sont, cette fois-ci, une trentaine d’employés provenant de différents départements qui sont concernés. Pour cette troisième vague de l’année, Crystal Dynamics mentionne une « nécessité de restructurer l’entreprise » afin d’être plus productif.

C’est ironique : le studio promet de faire mieux, avec moins de moyens. C’est à travers LinkedIn que l’information a été publiée, par un message du studio lui-même, qui évoque la nécessité de restructurer pour gagner en efficacité. Il est donc nécessaire de remercier trente employés, malgré leurs bons services.

Le spectre de Perfect Dark plane sur Crystal Dynamics ?

Il s’agit de la troisième vague de licenciements de l’année pour ce studio, si la première avait surtout été une affaire d’adaptation d’objectifs, la deuxième, en août, avait été la partie d’une action plus large. Elle avait fait suite à l’annulation du remake de Perfect Dark, sur lequel Crystal Dynamics collaborait, par Microsoft.

Le nombre de développeurs alors impactés n’avait pas été communiqué. Cependant, il est clair que l’annulation avait frappé de plein fouet les acteurs impliqués dans le projet, puisque The Initiative, un autre studio impliqué sur le projet, avait été fermé au même moment. Il y a fort à parier que derrière cette nouvelle restructuration, l’annulation de Perfect Dark soit encore un facteur à prendre en compte.

Un facteur d’autant plus important que le jeu avait probablement été une trame de fond de longue haleine pour le studio. Annoncé en 2018, il avait fallu attendre 2024 pour enfin voir des passages du jeu. Cependant, rejeter l’intégralité de la faute sur ce remake abandonné serait erroné, puisque cela fait déjà depuis 2023, suite au rachat de Crystal Dynamics par le groupe Embracer, que les licenciements ont commencé.

Et Tomb Raider dans tout ça ?

Crystal Dynamics l’assure : il y a moins de développeur, mais le prochain Tomb Raider, lui, reste sur les rails. Le jeu, qui doit être édité par Amazon, est en travaux depuis 2022. Pour autant, malgré toutes les assurances du studio, les amateurs de la licence n’ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent depuis l’annonce : une unique image conceptuelle, qui ne dévoile rien du jeu.

En toile de fond, un développement compliqué, qui ne doit pas être aidé par les événements récents. Si les licenciements au sein de l’industrie sont devenus un sujet cruellement banal, ils prennent une tournure encore plus sinistre avec les développements récents de l’IA générative. C’est d’autant plus préoccupant lorsqu’on voit le tournant pris par Amazon Games.

Suite à la restructuration de l’entreprise et la suppression de 14 000 postes, il avait été clair que le studio souhaitait concentrer ses efforts sur la production de jeux simples, employant l’IA sans restriction. S’il est certain que Tomb Raider gardera son identité de jeu d’aventure, le silence de Crystal Dynamics, les licenciements à foison et la nouvelle direction d’Amazon Games ne semblent pas être des éléments très rassurants.

Cependant, attention : si Amazon peut se permettre de perdre pied sur ses projets de jeu vidéo sans grande conséquence tant l’entreprise est grande, Crystal Dynamics n’a pas ce luxe. Avec l’annulation de Perfect Dark, beaucoup d’enjeux doivent reposer sur ce Tomb Raider. Des enjeux qui, très probablement, concerneront la capacité de l’entreprise à conserver ses employés. Ou du moins, ceux qui restent.