Faute d’accord, Take-Two n’a pas pu sauver Perfect Dark

Vous vous en souvenez sûrement tant l’impact de cette annonce avait fait grand bruit et avait porté un coup supplémentaire à l’image déjà peu reluisante d’Xbox, début juillet dernier, Everwild et Perfect Dark, deux des projets les plus enthousiasmants du côté des studios first party du constructeur ont été annulés. Nous avons donc fait le deuil du retour de Joanna Dark, emblématique héroïne de la saga, sans même nous douter qu’en coulisse, les gens s’affairaient pour tenter de la sauver des décombres.

En effet, chez Take-Two Interactive, maison-mère notamment de Rockstar et éditeur du prometteur Borderlands 4, on aurait aimé prendre la suite et financer le développement et l’édition du titre. Hélas, c’est un autre échec puisque les différentes parties, Take-Two, Xbox (détenteur des droits de la licence) et Embracer (propriétaire de Crystal Dynamics, studio partie prenante du développement du jeu) n’ont pas réussi à trouver un accord. Si l’on en croit Jason Schreier, ce serait les modalités autour de la propriété à long terme de la licence qui auraient fait capoter l’affaire.

Pourtant, Embracer et Take-Two semblaient déjà avoir trouvé un accord pour cette cession, mais il faut se rendre à l’évidence, Perfect Dark ne reviendra pas de sitôt sur le devant de la scène, du moins, pas sous cette forme, les travaux déjà réalisés par Crystal Dynamics pouvant être réutilisés pour d’autres projets, et donc éventuellement cédés. Un scénario qui parait néanmoins peu probable, d’autant qu’on n’en avait jusque-là pratiquement rien vu, l’enthousiasme autour du titre tenant principalement sur la licence dont il était issu. Presque vingt ans après sa dernière apparition, il semble que la licence va de nouveau tomber dans l’oubli et prendre la poussière dans la cave (ou le cimetière) d’Xbox.

Nouveau coup dur donc pour Crystal Dynamics qui se retrouve dans l’œil du cyclone. D’un côté Embracer, qui cherche à dégraisser son portfolio après avoir racheté des studios à tour de bras, de l’autre Xbox qui, de part l’annulation du projet Perfect Dark, met par effet de bord en péril financier le studio américain. Cette potentielle reprise par Take-Two était en quelque sorte la dernière chance pour tenter de sauver les meubles et cette nouvelle déconvenue a pour effet direct de provoquer une nouvelle vague de licenciement chez le développeur…

Une conclusion qui ne laisse que peu d’espoir quant à un retour à moyen terme de Joanna Dark et qui risque de plomber durablement le studio. Et si, évidemment, on nous rassure quant à l’avenir du prochain Tomb Raider, il est difficile de s’imaginer que cette décision n’aura réellement aucun impact sur son développement, notamment au niveau de l’état d’esprit de ses forces vives qui voient une nouvelle fois une partie de leurs camarades être débarqués.