Tomb Raider – La série d’Amazon est au point mort

Alors que la série Assassin’s Creed de Netflix a récemment enfin refait (un peu) parler d’elle, après des années de silence radio, le projet de série Tomb Raider d’Amazon, mené par Phoebe Waller-Bridge semble quant à lui avoir été enterré pour de bon. Selon des sources relayées par le Daily Mail, la production serait désormais purement et simplement « morte ».

Une scénariste de talent mais un projet trop ambitieux ?

Phoebe Waller-Bridge, scénariste et comédienne saluée pour ses œuvres, notamment l’excellente série britannique Fleabag, été un choix prometteur pour la franchise Tomb Raider. Son talent, déjà maintes fois prouvé dans le domaine de l’écriture et de la narration de séries à succès, offrait des vraies raisons d’être optimiste. Des programmes tels que Fleabag, mentionnée plus tôt, ainsi que Killing Eve ont d’ailleurs témoigné de sa capacité à donner voix à des personnages féminins complexes, nuancés, et souvent imparfaits.

Cette qualité d’écriture aurait parfaitement servi une adaptation nouvelle de Lara Croft, en offrant une vision fraîche et modernisée de ce mythe vidéoludique, trop souvent réduit à un stéréotype de femme objet, fantasme des joueurs, et lui conférant ainsi une profondeur ainsi qu’une complexité trop souvent inexplorées.

De surcroît, après le triomphe de la série Fallout sur Amazon, qui a démontré que la plateforme était capable d’adapter des jeux vidéo avec finesse et respect pour l’œuvre originale, il y avait de réelles raisons d’accorder sa confiance pour ce projet. Malheureusement, tout cela ne demeurera que spéculation et hypothèses pour une adaptation que nous ne pourrons jamais juger sur pièce. Au moment de l’annonce, Waller-Bridge se montrait pourtant on ne peut plus enthousiaste :

« Si je pouvais dire à mon moi adolescent que cela allait arriver, je pense qu’elle exploserait. Tomb Raider a été une immense partie de ma vie et je me sens incroyablement privilégiée de pouvoir l’adapter à la télévision avec des collaborateurs aussi passionnés. »

Mais derrière l’enthousiasme, le projet n’a jamais vraiment décollé. La série aurait traversé deux salles d’écriture différentes, englouti des dizaines de millions de dollars… sans qu’un seul script finalisé n’ait été produit. L’actrice Sophie Turner, connue pour son rôle de Sansa Stark, avait pourtant été évoquée pour le rôle-titre, il y a quelques semaines, laissant croire à des signes de progrès dans le développement de la série. Cependant, le casting n’a jamais été officiellement confirmé. Bien que les rumeurs aient enflé, nourries par des critiques souvent superficielles concernant le choix de Turner (sa chevelure rousse et sa carrure jugée trop frêle pour incarner Lara Croft), l’actrice n’aura, au final, jamais eu l’occasion de faire taire les sceptiques avec une interprétation solide.

Et avec le départ récent de Jennifer Salke, responsable d’Amazon MGM Studios et soutien inconditionel du projet, l’espoir d’un miracle semble définitivement s’éloigner.

Une franchise à réinventer

Ce revers de plus laisse la licence Tomb Raider dans une phase de flottement. Après l’échec commercial et critique du film avec Alicia Vikander en 2018, l’abandon de la série par Phoebe Waller-Bridge vient s’aditionner aux innombrables tentatives ratées de portages live-action de la franchise. Elle s’ajoute ainsi à la longue liste d’adaptations de jeux vidéo annoncées sous forme de programmes télévisés, mais n’ayant jamais vu le jour après des années de dévelopemment, tels que le projet animé Minecraft chez Netflix, l’arlésienne Life is Strange par Legendary, ou encore la mystérieuse série Assassin’s Creed, qui, malgré son retour dans l’actu, se fait toujours attendre.

Et même côté jeu vidéo, si des remasters réguliers permettent à la saga de continuer d’exister, l’avenir reste flou. Un nouveau jeu développé par Crystal Dynamics est bien en cours, mais aucune info claire sur la direction du scénario : poursuite de la trilogie Survivor initiée en 2013 ? Nouvelle Lara Croft ? Mystère.

Les fans peuvent toujours se consoler avec la série animée plutôt sympathique Tomb Raider : La Légende de Lara Croft, disponible sur Netflix depuis fin 2024, dans laquelle Hayley Atwell prête sa voix à l’héroïne éponyme. Un petit plaisir, en attendant un vrai retour en fanfare de cette icône vidéoludique.