Beyond: Two Souls – Une série en préparation par Elliot Page

Une série Beyond: Two Souls devrait bientôt voir le jour ! Les droits d’adaptation du jeu de Quantic Dream, sorti en 2013, ont été achetés par Pageboy Productions, la société de production de l’acteur Elliot Page.

Pour celles et ceux qui l’auraient oublié, Beyond: Two Souls mettait déjà en scène Elliot Page dans le rôle principal, aux côtés de Willem Dafoe. Le joueur incarnait Jodie Holmes, une jeune fille dont les étranges pouvoirs et le lien avec une entité appelée Aiden attiraient l’attention de la CIA. En plus de son travail de motion capture avec des acteurs connus du grand public, l’une des particularités du jeu était sa narration non linéaire.

Dans un article publié par Deadline, Elliot Page a déclaré : « Filmer ce jeu a été l’une des expériences les plus exigeantes et les plus enrichissantes de ma carrière d’acteur. La richesse du récit et la profondeur émotionnelle de l’histoire nous offrent une base fantastique. Nous voulons présenter une vision unique des personnages et de leurs parcours, qui parlera autant aux fans qu’aux nouveaux venus. »

David Cage, scénariste et réalisateur chez Quantic Dream, s’est également exprimé sur cette adaptation : « Nous sommes ravis de pouvoir collaborer à nouveau avec Elliot Page. Sa performance dans le jeu m’avait totalement bouleversé, et je ne peux imaginer personne d’autre pour raconter cette histoire avec la même passion. Beyond: Two Souls est un jeu très spécial pour des millions de joueurs à travers le monde, qui ont été touchés par l’histoire de Jodie et Aiden, et par leur parcours dans la vie et au-delà. Je sais qu’Elliot a tout le talent nécessaires pour en faire quelque chose de vraiment unique à la télévision. »

À l’heure actuelle, le projet n’est qu’en phase de préproduction : on a donc peu de détails sur le casting ou sur une fenêtre de sortie, mais Matt Jordan Smith, responsable de la production chez Pageboy, a assuré que « cette adaptation rendra hommage à l’héritage du jeu tout en offrant de nouvelles perspectives ».