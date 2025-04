La série live action Assassin’s Creed de Netflix donne des signes de vie

Netflix et les adaptations de jeux vidéo, c’est une grande histoire d’amour. C’est au géant N rouge que nous devons les adaptations de Castlevania, Devil May Cry ou encore la récente Tomb Raider. Mais toutes ses adaptations sont des transpositions en animation, avec peu ou pas de prises de vues réelles.

Les projets d’adaptations des licences d’Ubisoft sont peu nombreux mais (presque) toujours efficaces. Le film Prince of Persia, la série Lapins Crétins : Invasion ou encore Captain Laserhawk, les projets sont de bonne facture. Petite exception faite sur le projet Assassin’s Creed de Justin Kurzel avec Michael Fassbender qui était une sacrée déception. Toujours dans le cas d’Assassin’s Creed, un projet d’adaptation en animation avait déjà été proposé en 2017 mais annulé peu de temps après.

Et en 2020, lors de la sortie d’Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft annonce un partenariat avec Netflix pour amener sur la plateforme une série en prise de vues réelles. Mais voilà, en presque 5 ans, nous n’avions eu peu ou pas d’informations sur le projet : pas de casting, pas de scénariste ou même de showrunner. Pire encore, aucune information sur l’époque et/ou le héros adapté. Serait-ce une création originale ? Ou une adaptation des aventures d’Altaïr, Ezio ou Connor ?

C’est à l’occasion de la Game Developers Conference, que le journaliste Stephen Totilo a pu glaner quelques informations sur l’avancée de la série. Car oui, le projet Assassin’s Creed made in Netflix n’est pas mort, bien au contraire. L’adaptation est en développement actif. Signifiant alors que l’écriture du scénario est probablement terminée et que l’ensemble de la production serait prête à partir en tournage.

Pourrions-nous espérer une même annonce pour le film The Division annoncé en 2016 ? Les droits du film sont toujours entre les mains de Netflix et le travail sur l’adaptation est en cours depuis 2019. En ce qui concerne ce projet une partie du casting est prête avec en tête d’affiche Jack Gyllenhaal (qui a déjà empoigné la dague du temps) et Jessica Chastain avec Rawson Marshall Thurber à la réalisation. Les agents du SHD semblent, eux aussi, perdus dans les limbes de la production cinématographique.

Peut-être qu’en fin de compte le format sériel convient mieux aux adaptations d’Ubisoft. En témoignent les mauvais résultats au box-office de Prince of Persia et d’Assassin’s Creed, et l’abandon pur et simple du film Splinter Cell qui aurait vu Tom Hardy chausser les lunettes infrarouges de Sam Fisher.