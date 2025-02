The Last of Us – La série partie pour durer ?

La saison 2 de The Last of Us est programmée pour le mois d’avril sur la plateforme Max, et forcément, la date butoir approchant, les langues commencent à se délier. Alors que le secret est encore bien gardé sur le contenu de la nouvelle saison, Francesca Orsi, directrice générale d’HBO s’est exprimée sur l’avenir à plus long-terme de la série. Et selon elle, forcément très bien renseignée, la série pourrait s’étirer sur quatre, voire cinq saisons.

Elle ajoute que le second jeu, plus long, plus grand et plus complexe que le premier mérite logiquement plus d’épisodes pour voir son potentiel exploité. Rappelons en effet que The Last of Us 2 doublait quasiment le nombre d’heures de jeu du premier titre, se divisant en plusieurs arcs et ajoutant également quelques nouveaux personnages hauts en couleur à une histoire qui n’en manquait déjà pas.

Malgré tout, trois saisons pour un seul titre lui-même déjà pas exempt de longueurs, ne serait-ce pas ce qu’on appelle tirer un peu sur la corde ? Après le succès mérité de la première saison, la direction d’HBO chercherait-elle à capitaliser à fond sur son produit, quitte à étirer inutilement l’oeuvre ? Seul l’avenir nous le dira. Une chose est sûre, l’attente est énorme, et Neil Druckmann et Craig Mazin, les scénaristes, le savent bien. Chaque épisode de la saison a d’ailleurs été imaginé comme un véritable blockbuster, et à l’image de la dernière saison de Stranger Things, le dernier épisode pourrait s’apparenter à un véritable film.

Sur les sept épisodes prévus pour cette seconde saison, certains devraient respecter scrupuleusement le scénario du jeu, comme c’était le cas lors de la première saison. Mais si on se dirige réellement vers trois saisons pour narrer les événements de The Last of Us 2, nul doute que certains épisodes prendront plus de liberté avec l’oeuvre originale, permettant à Neil Druckmann de raconter des choses qu’il n’avait pas encore eu l’occasion de partager. On repensera avec émotion au superbe épisode Long Long Time de la saison une, véritable oeuvre dans l’oeuvre.

À moins que d’autres plans ne soient dans la tête des show-runners. Car même s’ils disent le contraire, d’autres hypothèses pourraient également expliquer un étirement de la série sur quatre saisons ou cinq saisons. Tout d’abord, nous ne sommes pas à l’abri que la série, une fois l’histoire des jeux exploitée, puisse encore aller au-delà. L’univers créé par Naughty Dog le permet, laissant imaginer une suite alternative, une saison préquelle, voire même un genre de spin-off. À moins que Neil Druckmann, forcément aux premières loges, n’ait d’autres idées en tête, en rapport avec un certain The Last of Us 3 par exemple ?