La série Fallout victime collatérale des incendies californiens

Parfois, les paysages dévastés, les structures humaines en ruine et l’absence subite de vie dans un lieu pourtant surpeuplé n’émanent pas d’un monde post-apocalyptique dans lequel la guerre ne meurt jamais. Parfois, ce sont des catastrophes bien réelles qui font des victimes humaines et des dégâts collatéraux mineurs comme le tournage de la saison 2 de la série Fallout.

Ainsi, en ce moment, la Californie se bat contre les incendies les plus destructeurs de son Histoire, lors desquels les flammes portées par des vents puissants ont ravagé des centaines d’hectares, détruit entièrement des quartiers résidentiels et emporté une douzaine de vies humaines. Des feux que les pompiers tentent toujours de contenir avec les plus grandes peines du monde, épaulés par des collègues mexicains et des avions bombardiers d’eau québécois (une aide saisonnière régulière alors que la nouvelle présidence américaine menace régulièrement d’annexer son voisin du nord, entres autres revendications territoriales ridicules).

Une situation terrible qui, l’on s’en doute, a également un impact sur l’industrie du divertissement américaine. Comme rapporté par Variety, plusieurs corporations et studios situés à Los Angeles ont décidé d’arrêter leurs activités, le temps que l’apocalypse de flammes soit stoppée. Parmi les franchises impactées se trouve la série Fallout, produite par Amazon Prime. L’une des très rares adaptations de jeux vidéo qui a rencontré un succès critique et populaire, et notamment au sein de la communauté des fans dont on sait ô combien il est difficile d’obtenir leur satisfaction sur ce genre d’adaptation, et dont certains tournages devaient avoir lieu à Santa Clarita.

C’est donc fort de cette précieuse légitimité qu’Amazon Prime a lancé la production d’une nouvelle saison dont on avait récemment appris que la pré-production progressait plus rapidement que prévu. Du moins, jusqu’à l’arrivée des flammes et des dévastations. Il est difficile de déterminer si la catastrophe en cours pourrait retarder substantiellement la sortie de la seconde saison de Fallout, mais après avoir eu un avant-goût de l’apocalypse, l’on peut attendre encore un peu avant de retrouver nos goules, la Confrérie de l’Acier et Lucy.

Mais d’ici là, nos pensées accompagnent les combattants du feu qui luttent depuis des jours pour endiguer la progression des flammes ainsi que les personnes ayant perdu leurs logements, ou des proches, dans cette catastrophe.