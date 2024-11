Après Fallout, Amazon s’attaque à Mass Effect

L’adaptation sérielle de Fallout a tellement bien marché, et rencontrée au passage un succès critique mérité, qu’une saison 2 est actuellement en cours de développement avec les mêmes équipes que pour la première. Cette réussite a non seulement prouvé encore une fois qu’il était possible de faire de bonnes adaptations de jeu vidéo sur le petit écran, mais a aussi donné de la suite dans les idées d’Amazon, puisque le mastodonte américain compte s’attaquer prochainement à un certain Mass Effect.

Et oui, le commandant Shepard va donc avoir le droit à son adaptation sérielle, sans vraiment que l’on ne sache si cette dernière reprendra le scénario développé dans les jeux, et donc si ce héros y apparaitra. Un exercice qui s’annonce tout de même délicat, car les fans de la licence d’Electronic Arts et Bioware sont assez tatillons lorsque l’on touche à leur précieux, mais vu ce qu’Amazon MGM Studios a réussi à faire avec Fallout, qui est un petit miracle, on peut se montrer optimiste quant à cette future adaptation.

Pour le moment, aucune date ou fenêtre de sortie n’est indiquée, et on se doute bien qu’il nous faudra attendre quelques années avant de pouvoir découvrir en live-action l’univers créé par Bioware. On sait néanmoins, grâce à Variety, que le scénario devrait être confié à Daniel Casey (F9: The Fast Saga, Kin, 10 Cloverfield Lane), et officiera aussi en tant que producteur exécutif. Il sera accompagné à la production par Karim Zreik (Séries Marvel Netflix), Ari Arad (Borderlands, Uncharted, Ghost in the Shell) et le très connu Michael Gamble de Bioware.

Du beau monde qui aura la lourde tâche de retranscrire scrupuleusement l’univers sci-fi de Mass Effect en live action sur nos écrans, alors que l’on entend parler d’une telle chose depuis déjà quelques années, sans qu’aucun projet n’aboutisse néanmoins.

Cela semble être le cas cette fois-ci et espérons que nous ne serons pas déçus, car la licence jouit d’un véritable potentiel filmique ou sériel, et nous garderons un œil attentif sur le projet, qui pourrait, pourquoi pas, paraitre quasiment en même temps que l’attendue Mass Effect 5. Rêvons plus grand comme on dit.