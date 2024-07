Série Fallout – Amazon se félicite du succès avec une saison 2

Le combat est terminé pour la série Halo de Paramount et Master Chief, mais pour l’adaptation de Fallout, produite par Amazon, la guerre ne change décidément jamais et non seulement une saison 2 est en production après le très bon accueil reçu par la première, mais, une fois n’est pas coutume, les producteurs seraient en avance dans le développement.

C’est lors d’une récente interview pour Variety que le leadership d’Amazon MGM Studios, par le biais de Jennifer Salke et Vernon Sanders, s’est confié sur le succès de l’adaptation ainsi que l’avancée du développement de la seconde saison de la série Fallout. Vernon Sanders, Directeur TV du groupe, précise ainsi que :

« Il nous faut accorder tout le crédit de ce succès aux producteurs : Jonah Nolan, Geneva Robertson-Dworet, Graham Wagner et Todd Howard. Parce que nous avons su dès que nous avons commencé à recevoir leur matériel que c’était quelque chose de spécial, irrévérent et unique. Tout le crédit va à Bethesda et aux producteurs pour en avoir fait une lettre d’amour envers les fans. C’est très dur à faire, alors pour devenir en plus un succès critique et pour l’industrie, c’est simplement la cerise sur le gâteau. »

L’originalité de la série ne se limite pas à être une adaptation à succès d’une franchise de jeux vidéos, et l’on a une pensée pour la série Halo de Paramount qui méritait bien mieux, mais d’avoir en plus la production de la seconde saison qui prend de l’avance :

« Je pense que nous sommes en avance par rapport à notre calendrier pour délivrer la saison 2. Nous n’avons pas de fenêtre de sortie pour l’instant mais nous avons déjà tous les scripts en main. Je pense que les fans de la première saison vont beaucoup aimer où nous allons aller avec la seconde. »

Le succès de Fallout pourrait-il ouvrir la porte à l’adaptation d’autres franchises de jeux vidéos en série ? Rien n’est moins sûr, car Amazon souhaite manifestement faire en sorte de ne pas multiplier ce genre de projets pour garder un certain niveau de qualité :

« Je pense qu’il faut parvenir au bon niveau d’équilibre où une telle adaptation paraisse vraiment originale dans le paysage actuel, avec un réel partenariat avec les créateurs de la franchise qui sauront traduire leur vision de l’univers, à la fois avec des créateurs et des scénaristes visionnaires. Nous avons déjà annoncé une adaptation de Tomb Raider, pour laquelle nous sommes très enthousiastes, et il y a bien sûr certaines choses qui mijotent et dont vous entendrez parler dans le futur. Mais nous serons toujours très prudents et très judicieux dans nos choix d’adaptation. C’est notre modèle, alors nous ne rushons rien et nous voulons que chacun de ces projets ait une bonne raison d’exister ».

Quant aux rumeurs selon lesquelles la seconde saison de Fallout changerait de format et de point de vue pour partir sur une anthologie, Jennifer Salke, cheffe d’Amazon Studios, a voulu recadrer ces spéculations :

« J’ai vu de nombreuses discussions à ce propos, et effectivement il y a beaucoup de portes que nous pouvons emprunter, et c’est la beauté de cette franchise, mais nous sommes totalement engagés et aux côtés des personnages que nous avons rencontré et aimé dans la première saison. »

La coïncidence entre la volonté exprimée ici d’Amazon MGM Studios de choisir très méticuleusement quelle franchise adapter, et à quel point le partenariat avec les créateurs de cette franchise est crucial, comparativement à l’échec relatif d’Halo, témoigne bien qu’il est plus que nécessaire de respecter le matériel original. On le voit également avec les adaptations de mangas et de livres, notamment avec One Piece et The Witcher.

L’on espère que d’autres studios pourraient s’inspirer de ce modèle et privilégier autant que possible le partenariat avec les créateurs de franchise lorsqu’il s’agit d’adapter en série, d’autant plus lorsque la série Fallout co-produite avec Bethesda se retrouve en lice pour rien de moins que 16 nominations à la 76e édition des Emmy Awards. Même si le public sera fatalement différent, il est nécessaire que la franchise ne se dénature pas avec des codes et une tonalité qui ne lui appartiennent pas.